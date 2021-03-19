5.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.7 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1004 مبايعات، بقيمة 2.71 مليار درهم، منها 104 مبايعات للأراضي، بقيمة 548.87 مليون درهم و900 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.16 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 198 مليون درهم بمنطقة الثنية الخامسة كونها أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 156 مبايعة بقيمة 452 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 94 مبايعة بقيمة 320 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 73 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.69 مليار درهم منها 80 رهن أراضي بقيمة 586.3 مليون درهم و342 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.1 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 1 مليار درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 110 ملايين درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 69 هبة بقيمة 322.74 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 80 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الأولى، بقيمة 30 مليون درهم.

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