«ابن بطوطة» يطلق جولات تعريفية مدعومة بـ«الواقع المعزّز»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق «ابن بطوطة»، المركز التجاري المتميز بطابعه المعماري وروعة هندسته والذي تديره «نخيل مولز»، رحلة استكشافية بدأت اعتباراً من أمس وتستمر لغاية 3 أبريل المقبل.

وتهدف الجولة إلى إطلاع زوار دولة الإمارات والمقيمين على أراضيها والسير على خطى الرحّالة والمؤرخ الأسطوري ابن بطوطة برفقة مرشد سياحي. وسوف يخوض زوار هذا المركز التجاري رحلة تجريبية شيّقة تتكامل مع فلاتر لـ«الواقع المعزّز» سوف يم إطلاقها عبر «إنستجرام».

وسوف تمكّن هذه الجولة زوار المركز من الاستمتاع بجولات تعريفية مجانية عبر خاصّية «الواقع المعزّز» ومشاهدة صورة تشخيصية واقعية للرّحالة ابن بطوطة، وهو ما سيجعل الأطفال يتفاعلون معها من خلال رواية حكايات من الماضي، حيث يجولون في ردهاته الست المختلفة للاطلاع على المزيد من مسيرة الرّحالة المغربي طوال حياته.

كما تتضمن هذه التجربة التفاعلية التثقيفية التي تناسب جميع أفراد الأسرة، جولة تعريفية عبر 6 فلاتر لـ«الواقع المعزّز» مستوحاة من سيرة هذا الرحّالة العالمي، حيث سوف يمثّل كلٌ منها إحدى مزايا الردهات الفريدة من نوعها التي يتألف منها المركز مثل زئير الأسد في الردهة الأندلسية وطائر الفينيق في الردهة المصرية والفيل في الردهة الهندية والتنين في الردهة الصينية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المركز التجاري سوف يقدم فلتراً لقناع الوجه يحمل رسم الفرعون وآخر يجسّد الملامح الهندية التقليدية، وما هو سيضيف المزيد من الأجواء المرحة التي يستمتع بها العائلات والأصدقاء أثناء التسوق وتناول الطعام.

وسوف يحظى الزوار أيضاً، بفرصة الفوز بجوائز مشوّقة عند مشاركة تجربتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن تلك الجولات المجانية التي سوف تُقام خلال عطلات نهاية الأسبوع (من الخميس إلى السبت) اعتباراً من أمس ولغاية 3 أبريل المقبل من الساعة الثالثة من بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً، مع الأخذ في الاعتبار أنه بإمكان الزوار حجز مواعيدهم عبر شبكة الإنترنت، مع العلم أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات السلامة المعتمدة كافة.

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