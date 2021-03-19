93 % نمو مبيعات «جلفار» 2020

المصدر: رأس الخيمة- البيان

سجّلت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، مبيعات بقيمة 581.2 مليون درهم في عام 2020، بنمو 93 %، مقارنة بعام 2019، ويعزى ذلك إلى تنفيذ استراتيجيات ناجحة في كل من أسواق السعودية وعُمان والكويت والبحرين وإيران ومصر.

ونجحت جلفار في تحسين الأداء التشغيلي في عام 2020، وسجلت أرباحاً بلغت 7.1 ملايين درهم، قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وما قبل مصاريف المرة الواحدة.

ويرجع ذلك إلى النمو في صافي المبيعات، وخفض المصاريف، وتحسين إجمالي هامش الأرباح، وإجراءات احتواء التكاليف الصارمة، التي تم تنفيذها خلال عام 2020. كما بلغ صافي خسائر الشركة 317.4 مليون درهم في 2020، إلا أن تلك الخسائر شملت 201.3 مليون درهم، جاءت متمثلةً في المصروفات غير المتكررة، والنفقات غير التشغيلية.

وارتفعت حقوق ملكية الشركة من 878 مليون درهم، إلى 1,069.9 مليون درهم، بعد الاستكمال الناجح لإصدار حقوق الاكتتاب في يوليو 2020.

وقد أحرزت جلفار تقدماً كبيراً في تطبيق برنامج التحول الخاص بها، وعززت هيكلها الإداري، من خلال العديد من التعيينات الجديدة خلال العام. كما حققت الشركة تحسناً كبيراً في مؤشرات الكفاءة، من خلال خفض التكاليف ومصاريف الإنتاج والبيع والتوزيع، وكذلك المصروفات غير المتكررة.

وقال سمو الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة «جلفار»: «كان لتفشي فيروس «كورونا»، تأثيره الشديد في العمليات التجارية في الاقتصادات الإقليمية والعالمية. ونحن نأمل في التعافي تدريجياً بحلول العام الجديد، حيث إن توقعات النمو الاقتصادي في البلدان التي نعمل فيها، تعد أكثر تفاؤلاً».

وقال الدكتور عصام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»: «تظهر نتائجنا، النهج الفعّال الذي نتّبعه، والذي يتعزّز باستمرار. أما فرصتنا في الوقت الحالي، فتكمن في تسريع زخمنا، والبناء على نقاط قوتنا - فتعزيز إنتاجيتنا يتم عن طريق زيادة كفاءتنا من الناحية التشغيلية، خاصة بعد استئناف كافة عمليات التصدير، وعقب اجتيازنا لجميع عمليات التدقيق الخاصة بشهادة نظام ممارسات التصنيع الجيد GMP، من السلطات الصحية في السعودية».

في المستقبل، تعتزم «جلفار» التركيز على المجالات الاستراتيجية للعمل، ومواصلة بناء تحالفات وشراكات جديدة، لتعزيز محفظة منتجاتها، وإطلاق منتجات جديدة في مجالات العلاج الأساسية، فضلاً عن الاستثمار في النفقات الرأسمالية لتحسين كفاءة العمليات.

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