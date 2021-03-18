750 وحدة سكنية وفندقية تلتحق قريباً بالخليج التجاري

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تتصاعد عمليات البناء والتشييد في برجين سكني وفندقي، يضمان 750 وحدة سكنية وفندقية، وتطورها شركة كينغستون إنترناشونال القابضة المحدودة، بمنطقة الخليج التجاري.

وكان المطور وقع مؤخراً مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، اتفاقية إدارة لفندق هوليداي إن آند سويتس الجديد، الذي يشغل أحد البرجين المذكورين، واللذين يقعان في منطقة الخليج التجاري بدبي.

ويتوقع أن يجري افتتاح الفندق الجديد خلال عام 2021، مستفيداً من موقعه على مقربة من مناطق الجذب الرئيسة، مثل برج خليفة ودبي مول.

ويضم الفندق 350 غرفة، وطابقاً مخصصاً لقاعات الاجتماعات، لتلبية احتياجات ضيوفه المسافرين من رجال الأعمال، وسيشكل الفندق جزءاً من المشروع الذي يضم برجه الثاني 400 مسكن ومتجر صغير للتسوق.

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