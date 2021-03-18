"اتصالات" توافق على رفع سقف تملك الأسهم لغير المواطنين إلى 49%

المصدر: دبي - البيان الاقتصادي

صادقت الجمعية العمومية لـ "مجموعة اتصالات" خلال اجتماعها السنوي، على اقتراح مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح إجمالية على المساهمين بواقع 80 فلساً عن السنة المالية 2020 كاملة، كما صادقت أيضاً على إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها، وبدلا من ذلك فقد وافقت الجمعية على توزيع أرباح إضافية بقيمة 40 فلساً توزع لمرة واحدة، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن سنة 2020 كاملة إلى 1.20 درهم.

كما تمت المصادقة كذلك على توصيات مجلس الإدارة بزيادة سقف تملك المساهمين في "مجموعة اتصالات" من غير مواطني دولة الإمارات لتصل إلى 49% من رأس مال الشركة.

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