دبي تحتفظ بصدارتها الإقليمية كأكبر مركز مالي

المصدر: دبي- سيد صالح

واصلت دبي صدارتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً لمؤشر «المراكز المالية العالمية»، الصادر أمس عن مؤسسة «زد/ ين» البريطانية الشهيرة المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية.

وصُنفت دبي في المركز الــ 19 عالمياً على المؤشر. وحصلت دبي على 710 نقطة، وتفوقت على جنيف، ادنبرة، جوانزو، بوسطن، باريس، ميلان، مونتريال، أمستردام، تورنتو، شتوتجارت، ستوكهولم، أوزاكا، مدريد وكوبنهاغن، والتي جاءت في المراكز من الــ 20 إلى الــ 34، على التوالي.

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية التابعة للمؤشر العام، صُنفت دبي في المركز الـ 13 عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بالحكومة والسلطات التنظيمية، كما صُنفت في المركز الأول إقليمياً والـ 15 عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بإدارة الاستثمار.

فيما جاءت أبوظبي في المركز الثاني إقليمياً والـ 38 عالمياً وحصلت على 675 نقطة.

وكانت صدارة المؤشر العام من نصيب نيويورك التي حصلت على 764 نقطة، وجاءت لندن ثانية برصيد 743 نقطة، وحلت شنغهاي ثالثة، برصيد 742 نقطة. وترصد «زد/‏‏ ين» من خلال المؤشر أداء أبرز المراكز المالية العالمية بصفة سنوية.

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