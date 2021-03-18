تراجع الأسهم بعد 4 جلسات من المكاسب

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح بعد مكاسب استمرت 4 جلسات متتالية ربحت خلالها ما يناهز 20 مليار درهم، وذلك وسط هبوط شبه جماعي للأسهم القيادية، عدا «اتصالات»، الذي صعد لأعلى مستوياته منذ الإدراج.

وانخفض سوق دبي 0.78% عند 2600 نقطة وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية عدا التأمين، فيما نزل سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.05% إلى 5746.17 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 1.16 مليار درهم، منها 1.04 مليار في أبوظبي و119.4 مليوناً في دبي. وجرى تداول 242.7 مليون سهم، موزعة بواقع 175.13 مليوناً في أبوظبي، و67.6 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 5231 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.3% مع نزول «إعمار العقارية» 1.35% و«إعمار للتطوير» 3.49% و«إعمار مولز» 0.55% و«داماك» 1.72% فيما ارتفع «ديار» 0.38% و«الاتحاد العقارية» 0.76%. وتراجع قطاع البنوك 0.58%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 27.85 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 25 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 10.8 ملايين. وحقق «السلام السودان» أكبر ارتفاع بنسبة 9.09%، فيما كان «إعمار للتطوير» الأكثر انخفاضاً بـ 3.49%. وعمد المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 9.8 ملايين، فيما مال المستثمرون الخليجيون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 0.4% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي التجاري» 1.27% فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.2%، ونزل قطاع الطاقة 0.14%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.96%، وصعد قطاع العقار هامشياً 0.04%، واستقر قطاع الاستثمار .

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 244 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 229.2 مليونا، وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 14%، فيما كان «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. وشهد سهم «سواعد القابضة» تنفيذ صفقة كبيرة في سوق أبوظبي على عدد 2.83 مليون سهم بقيمة 20 مليون درهم.

ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 51.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع.

إفصاحات

★ دعت شركة إعمار للتطوير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 18 أبريل المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020.

★ أكدت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) أنه لا توجد حالياً اتفاقية استحواذ متعلقة بأصول شركة نخيل مع أي طرف كان.

★ دعت شركة دبي للاستثمار مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 11 أبريل لمناقشة البيانات المالية لعام 2020 ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 8%.

★ أوصى مجلس إدارة شركة أرامكس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من رأس المال، وحدد 21 أبريل لعقد الجمعية العمومية.

★ حددت شركة الاتحاد العقارية الأحد المقبل موعداً لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية لعام 2020.

★ يجتمع مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية الثلاثاء المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020.

★ نفذت شركة أورينت للتأمين عملية شراء الأسهم العائدة لبنك أبوظبي التجاري وشركة الوفاق للتمويل، (المملوكة للبنك) في شركة يو إن بي تكافل، وبلغ عدد الأسهم المشتراة 981.1 ألف سهم بسعر 78.5 درهماً للسهم بقيمة بلغت 77 مليون درهم.

★ صادق مجلس إدارة شركة «الفجيرة الوطنية للتأمين» على مقترح توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة على المساهمين عن العام الماضي، ودعا لعقد الجمعية العمومية في 25 أبريل.

★ صادقت الجمعية العمومية لشركة «الظفرة للتأمين» أمس على توزيع أرباح بواقع 40% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية بإجمالي 40 مليون درهم وبواقع 40 فلساً للسهم، على أن يكون تاريخ الدفع 18 أبريل وتاريخ آخر يوم شراء 24 مارس.

★ تعقد مجموعة «أغذية» اجتماع الجمعية العمومية في 8 أبريل للنظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5% بما يوازي 0.165 درهم للسهم بقيمة إجمالية 118.8 مليون درهم.

★ وافقت الجمعية العمومية لشركة «الفجيرة لصناعات البناء» أمس على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال عن العام الماضي بإجمالي 40.79 مليون درهم على أن يكون تاريخ الدفع خلال شهر وتاريخ آخر يوم للشراء 25 مارس.

★ تعقد شركة «الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية» اجتماع الجمعية العمومية في 10 أبريل للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.

★ تكبدت شركة «أسمنت رأس الخيمة» خسائر متراكمة بنحو 119.7 مليون درهم بما يعادل 23.8% من رأس المال، مشيرة إلى اتخاذها كل الإجراءات اللازمة لخفض تكلفة الإنتاج مع المحافظة على جودة المنتج.

★ تعقد شركة الوطنية للتكافل (وطنية) اجتماع الجمعية العمومية في 8 أبريل للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال أي ما يعادل 15 مليون درهم عن العام الماضي.

توزيعات 50 شركة مدرجة تناهز 38 ملياراً



ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة من قبل الشركات المدرجة في الأسواق المحلية عن العام الماضي إلى قرابة 38 مليار درهم رغم التحديات والصعوبات الناجمة عن جائحة «كورونا»، لتبقي الشركات الإماراتية الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهر رصد لـ«البيان الاقتصادي» ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية لــ 50 شركة مدرجة حتى أمس، إلى نحو 37.82 مليار درهم بعضها تم إقرارها ومن بينها «أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«الشارقة الإسلامي» فيما لا تزال النسبة الأكبر رهن موافقة الجمعيات العمومية التي ستعقد خلال الفترة المقبلة. ولا يزال هناك العديد من الشركات التي لم تفصح حتى وقتنا الراهن.

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