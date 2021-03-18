20 مليار درهم زيادة باستثمارات بنوك دبي في شهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت بنوك إمارة دبي أصولها في الأشهر الماضية لتلامس 1.5 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، مستحوذة على نحو 47.3% من إجمالي أصول البنوك في الدولة البالغة 3.17 تريليونات درهم بنهاية يناير، زادت استثمارات البنوك بنحو 20 مليار درهم خلال شهر يناير فقط، وذلك وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وارتفعت أصول بنوك دبي بنحو 38.1 مليار درهم أو ما نسبته 2.6% خلال 12 شهراً مع بلوغها 1.49 تريليون درهم في نهاية يناير مقابل 1.46 تريليون في يناير 2020. ووصل رصيد الإقراض المصرفي لبنوك دبي إلى 876.3 مليار درهم في نهاية يناير بزيادة على أساس سنوي بنحو 0.9% أو ما يوازي 7.8 مليارات درهم مقابل 868.5 ملياراً نهاية يناير 2020.

واستحوذت بنوك دبي على نحو 49.3% من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة والبالغ 1.77 تريليون درهم في يناير. وحاز القطاع الخاص على النصيب الأكبر من الإقراض المصرفي لبنوك دبي مع وصول رصيده إلى 506.9 مليارات درهم بنهاية يناير الماضي.

الأعمال والصناعة

وزاد إجمالي القروض التي ضختها بنوك دبي في قطاع الأعمال والصناعة إلى 366.2 مليار درهم بنهاية يناير مقابل 365.7 ملياراً بنهاية ديسمبر، بزيادة طفيفة بنسبة 0.1%، بينما وصل رصيد القروض الشخصية إلى 140.7 ملياراً بنهاية يناير مقابل 140.2 ملياراً بنهاية العام الماضي، ووصل الإقراض للأجانب غير المقيمين إلى 72.3 ملياراً بنهاية يناير الماضي، فيما بلغ إقراض المؤسسات المالية غير البنكية نحو 6.1 مليارات درهم.

وارتفع إجمالي رصيد ودائع بنوك دبي إلى 896.3 مليار درهم في نهاية يناير بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.8% مقارنة بنحو 863.5 مليار درهم في يناير 2020 وبانخفاض على أساس شهري بنحو 0.02% مقابل 896.5 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ووصلت ودائع غير المقيمين في بنوك دبي إلى نحو 119.1 مليار درهم في يناير، بزيادة على أساس سنوي 4.5% مقابل 114 ملياراً في يناير 2020، بينما ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 3.7% من إلى 777.2 مليارا، شملت 66.7 مليار درهم ودائع حكومية و599.1 مليارا ودائع القطاع الخاص.

استثمارات

ورفعت بنوك دبي استثماراتها على أساس سنوي 36.8 مليار درهم أو ما نسبته 22.4% إلى 201 مليون درهم في نهاية يناير مقابل 164.2 مليار درهم في يناير 2020، فيما زادت على أساس شهري بنحو 19.9 مليار درهم أو ما نسبته 11% مقابل 181.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وتوزعت استثمارات بنوك دبي بواقع 74.8 مليار درهم لسندات الدين بزيادة سنوية 36% وشهرية بنسبة 7.9%، فيما وصلت استثماراتها في الأسهم إلى 2.6 مليار درهم بنمو شهري 4% وانخفاض على أساس سنوي 25.7%، بينما استحوذ رصيد استثماراتها في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بواقع 92.7 مليار درهم بزيادة شهرية 18.5% وسنوية 30.2%، وبلغت الاستثمارات الأخرى نحو 30.9 مليار درهم.

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