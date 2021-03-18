بورصة دبي للذهب والسلع تطلق العقود الآجلة للروبية الباكستانية

المصدر: دبي- البيان

أكدت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، أنها ستقوم قريباً بإطلاق العقود الآجلة للروبية الباكستانية، الأولى من نوعها التي يتم تداولها في أي بورصة مرخّصة في العالم، ما يتيح للمشاركين في السوق، توسيع فرصهم للتداول في السوق الباكستانية. ويأتي إطلاق هذا العقد، بعد إجراء دراسات موسّعة في السوق، وجمع آراء وملاحظات أعضاء بورصة دبي للذهب والسلع.

وسيسهم العقد الجديد، المقرر طرحه للتداول اعتباراً من 16 أبريل، في تزويد المشاركين في السوق بالمنطقة، بأفضل آليات الحماية والتحوّط الممكنة، من خلال تداول الروبية الباكستانية على منصة مرخّصة وآمنة، ومعترف بها عالمياً.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقدّم شركة دبي لمقاصة السلع، تعويضات الهامش لفروقات التقويم في العقود الآجلة للروبية الباكستانية، ما سيؤدي إلى تعزيز كفاءة رأس المال لأعضاء بورصة دبي للذهب والسلع.

تنويع

وقال لِس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «إطلاق العقود الآجلة للروبية الباكستانية يوفر لأعضائنا فرصاً إضافية للتحوط والمراجحة على المدى القصير. ويشكّل الباكستانيون، ثاني أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في الإمارات، وبما أن هذا العقد، هو الأول من نوعه في العالم، فنحن على ثقة تامة بأنه سيوفر للمشاركين في السوق فرصة مهمة ومرونة أكبر، للوصول إلى السوق الباكستاني المتزايد بشكل كبير. ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة قريباً».

قيمة

تبلغ قيمة العقد الجديد 2000000 وحدة من عملة العقد الأساسية (الروبية الباكستانية)، ويجري تداوله وتسويته النقدية بالدولار الأمريكي، على أساس السعر المرجعي المعلن في آخر يوم تداول. وتمتد ساعات التداول من 07:00 وحتى 23:55 بالتوقيت القياسي لمنطقة الخليج. وشهدت البورصة إقبالاً قوياً على العقود الآجلة للروبية الهندية نهاية فبراير. وسجّلت معدل اهتمام شهري مفتوح قياسي، بلغ 168,000 عقد، وتداول 121,570 عقداً في الجمعة 26 فبراير.

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