مساهمو «دبي الإسلامي»يقرّون توزيع %20 أرباحاً نقدية

المصدر: دبي- البيان

اختتم بنك دبي الإسلامي، بنجاح، أعمال اجتماع جمعيته العمومية السنوي، الذي عقد عن بُعد، بمقر البنك الرئيس في دبي.

حيث صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك لعام 2020، علاوةً على البنود الأخرى التي تم إقرارها خلال الاجتماع. وبذلك يختتم بنك دبي الإسلامي عاماً آخر من الأداء القوي، والنمو المتواصل، رغم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة، التي واجهتها المنطقة، بفعل تفشي جائحة كوفيد 19.

ووافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، وبقيمة 1.44 مليار درهم، إضافة إلى تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين، والموافقة على التوصيات بتعديل النظام الأساسي للبنك، علاوة على بنود أخرى، كتفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك أو أدوات مالية مماثلة، بقيمة لا تتجاوز 7.5 مليارات دولار .

مرونة

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «أثبت البنك أنه يتمتع بالمرونة الكافية، التي مكنته من الاستجابة للتحديات غير المسبوقة، التي فرضتها إحدى أكثر السنوات صعوبة على الإطلاق، بالنسبة لمجتمع الأعمال في الإمارات، والعالم ككل».

وأضاف: «اتخذ بنك دبي الإسلامي خطوات عديدة، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية التي فرضها تفشي «كورونا»، والإسهام في الجهود المبذولة على جميع المستويات، لدعم رحلة تعافي الاقتصاد الأشمل. ومن ضمن هذه الخطوات، تقديم إجراءات دعم، ناهزت قيمتها 9 مليارات درهم لأكثر، من 54 ألف من متعامليه».

وأكمل: «فخورون للغاية بالثقة الكبيرة والمتواصلة بالبنك، التي يبديها المستثمرون والمساهمون والمتعاملون، على حد سواء، ونتطلع قدماً لمواصلة دعم القيادة الرشيدة بالإمارات، في جهودها الحثيثة لمعالجة آثار وتداعيات الجائحة، وصولاً إلى تحقيق التعافي الكامل».

توازن

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «نتوجه بالشكر لجميع مساهمي وموظفي البنك، على دعمهم المستمر، والتزامهم الراسخ بتحقيق أهداف البنك. فعلى الرغم من أن السنة الماضية، كانت مليئة بالتحديات غير المسبوقة، فقد تمكنا من الصمود والتركيز على استمرارية أعمالنا، واستطعنا تحقيق التوازن تجاه التأثيرات التي أحدثتها الجائحة.

ويعد استقرار إجمالي الدخل عند أكثر من 13 مليار درهم، ونمو صافي الإيرادات التشغيلية لما يقارب 9.5 مليارات، العام الماضي، إنجازاً كبيراً، في ظل الظروف التي شهدها العام الماضي، من انخفاض حاد في الأنشطة الاقتصادية العالمية والمحلية».

وتابع: «بالنظر إلى المستقبل، فقد شرعنا في تبني نهج جديد لإدارة عملياتنا، مسترشدين بهدف جديد لمهمتنا، أعلنا عنه أخيراً، بغية توفير حلول مالية بسيطة ومريحة، وفي متناول الجميع، تحت الشعار الذي قمنا بإطلاقه #مستعدون_للجديد».

وعلى مدار السنوات الماضية، شهد بنك دبي الإسلامي، تطوراً ملحوظاً في حجم ونطاق عملياته. ومن بين الإنجازات الرئيسة التي حققها، إتمام اندماجه الناجح مع نور بنك، في وقت مبكر، ووسط ظروف عمل صعبة وغير مألوفة، ما مهّد الطريق أمام «دبي الإسلامي»، ليصبح أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، مع تجاوز إجمالي موجوداته 80 مليار دولار.

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