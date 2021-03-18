3.5 مليارات درهم تصرفات عقارية بالشارقة في فبراير

المصدر: الشارقة- البيان

أعلن عبدالعزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن عدد المعاملات خلال فبراير، وصل إلى 1818 معاملة، بقيمة وصلت إلى 3.5 مليارات درهم. وقال إن عدد معاملات البيع في الإمارة، بلغ 457 معاملة، بنسبة 25.1 % من عدد المعاملات.

فيما وصل عدد معاملات الرهن إلى 244 معاملة، بنسبة 13.4 %، ووصل عدد معاملات التصرفات الأخرى، 1117 معاملة، بنسبة 61.5 %.

وفي ما يتعلق بعدد المعاملات حسب نوع العقار، أوضح الشامسي أن عدد معاملات الأراضي الفضاء في الشارقة، بلغت 170 معاملة، بينما بلغ عدد معاملات الأراضي المبنية 140 معاملة، وعدد معاملات الأبراج المفرزة، 147 معاملة، خلال شهر فبراير، أما من حيث المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع، فأوضح الشامسي أن منطقة الرقيبة، سجلت العدد الأعلى بـ 66 معاملة بيع.

ونوه الشامسي بأن فبراير شهد إبرام صفقة استحواذ عقارية كبرى، بين شركات التطوير العقاري بقيمة 690 مليون درهم، لإنشاء مشروع عقاري سكني فاخر على مساحة 19 مليون قدم مربعة، ما يعكس ثقة الشركات بالاستثمار والتطوير في الإمارة، بطرح منتجات عقارية متميزة، بسبب استقرار الأوضاع الاقتصادية، والجدوى الاقتصادية للاستثمار. وأشاد بإقبال النساء وسيدات الأعمال على الاستثمار في الإمارة، موضحاً أن قيمة الاستثمارات التي قامت بها السيدات في القطاع العقاري، بلغت مليار درهم العام الماضي.

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