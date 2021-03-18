الترويج لمنطقة «بروفانس» خلال أيام الأعمال الإماراتية الفرنسية

المصدر: دبي - البيان

تقام أيام الأعمال الإماراتية الفرنسية في الفترة من 22 إلى 24 مارس بهدف تعزيز الروابط التجارية بين الإمارات وفرنسا.

وستعمل منطقة إيكس - مارسيليا بروفانس خلالها على الترويج لمزاياها لدى أصحاب المصالح الاقتصادية في الدولة والمنطقة.

وخلال الفترة التي تسبق معرض إكسبو دبي، ستساهم إيكس - مارسيليا من خلال وكالتها بروفانس بروموشن المكلفة بالترويج لهذه المنطقة في الحوار الاقتصادي بين فرنسا والإمارات بهدف تطوير التعاون الثنائي مع أصحاب المصالح الاقتصادية في الشرق الأوسط من خلال تسليط الضوء على جاذبية المنطقة وإمكانات الاستثمار المرتبطة بالموضوعات الرئيسية الثلاثة للمعرض العالمي: الفرص، التنقل والاستدامة.

وكجزء من هذه الاستراتيجية، سيشارك ميناء مارسيليا - فوس في فعالية رئيسية تقام خلال أيام الأعمال الإماراتية الفرنسية التي ينظمها مجلس الأعمال الفرنسي دبي، والتي يتمحور أحد أهدافها الرئيسية حول إبراز الرغبة في زيادة الحركة البحرية بين مراكز التجارة العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا عبر ميناء مارسيليا - فوس. كما سيتم تسليط الضوء على المنطقة الصناعية مارسيليا - فوس التي تحيط بالميناء، والتي توفر العديد من الفرص الاستثمارية بمناطقها اللوجستية، كوسيلة لجذب مشاريع جديدة إلى بروفانس.

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