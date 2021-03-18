عمومية «دبي الإسلامي» تقر 20 % نقداً

المصدر: (دبي - البيان)

وافق مساهمو بنك دبي الإسلامي، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% يصل مجموعها إلى 1.44 مليار درهم.

وبذلك يختتم البنك عاماً آخر من الأداء القوي والنمو المتواصل على الرغم من التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي واجهتها المنطقة على إثر تفشي وباء «كوفيد 19».

كما وافق المساهمون على التوصيات بتعديل النظام الأساسي للبنك، علاوة على بنود أخرى كتفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك أو أدوات مالية مماثلة بقيمة لا تتجاوز 7.5 مليارات دولار.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: أثبت البنك أنه يتمتع بالمرونة الكافية التي مكنته من الاستجابة للتحديات غير المسبوقة التي فرضتها إحدى أكثر السنوات صعوبة على الإطلاق لمجتمع الأعمال في الإمارات والعالم. وقد اتخذ البنك خطوات عدة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية التي فرضها تفشي الوباء لدعم رحلة تعافي الاقتصاد الأشمل.

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