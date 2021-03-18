ملامح «ستيلا ماريس» تظهر في دبي مارينا

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تواصل شركة «بلووم العقارية»، إحدى شركات «بلووم القابضة» المتخصصة في تطوير المجتمعات المتكاملة والمستدامة، إنجاز مشروعها الفخم برج «ستيلا ماريس» بمنطقة مرسى دبي.

وتقوم بأعمال البناء الرئيسة «الشركة العامة للإنشاءات»، ويتميز المشروع بموقعه الفريد في الطرف الجنوبي من مرسى دبي، بإطلالة ساحرة على الواجهة البحرية. ويحاكي البرج الرؤية المعمارية في دبي مارينا، ويوفر إطلالة خلابة للميناء ولمشروع عين دبي المستقبلي الذي سيصبح أكبر عجلة ترفيهية في العالم.

ويتألف «ستيلا ماريس» من 52 طابقاً سكنياً، ويوفر ما مجموعه 313 شقة فاخرة تتراوح ما بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف، فضلاً عن شقق دوبلكس مكونة من أربع غرف نوم. وتستهدف الشركة من وراء تطوير المشروع إرساء معايير عالمية للحيـاة العصريـة وفق أفضل المستويات.

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