مؤشر: دبي وأبوظبي أفضل مركزين ماليين إقليمياً

المصدر: (دبي - سيد صالح)

واصلت دبي وأبوظبي صدارتهما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤشر «المراكز المالية العالمية»، الصادر أمس عن مؤسسة «زد/‏‏ ين» البريطانية الشهيرة المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية.

وصُنفت دبي في المركز الـ 19 عالمياً على المؤشر وحصلت على 710 نقاط وتفوقت على جنيف وادنبرة وجوانزو وبوسطن وباريس وميلان ومونتريال وأمستردام وتورنتو وشتوتغارت واستكهولم وأوزاكا ومدريد وكوبنهاغن، والتي جاءت في المراكز من الـ 20 إلى الـ 34 على التوالي. فيما جاءت أبوظبي في المركز الثاني إقليمياً والـ 38 عالمياً وحصلت على 675 نقطة.

وكانت صدارة المؤشر العام من نصيب نيويورك التي حصلت على 764 نقطة، وجاءت لندن ثانية برصيد 743 نقطة، وحلت شنغهاي ثالثة، برصيد 742 نقطة. وترصد «زد/‏‏ ين» من خلال المؤشر أداء أبرز المراكز المالية العالمية بصفة سنوية.

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية التابعة للمؤشر العام، صُنفت دبي في المركز الـ 13 عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بالحكومة والسلطات التنظيمية، كما صُنفت في المركز الأول إقليمياً والـ 15 عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بإدارة الاستثمار.

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