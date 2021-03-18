سلطان الجابر رئيساً لـ «أدنوك للتوزيع»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

انتخب مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيساً لمجلس الإدارة.

كما تم تعيين معن العايدي سكرتيراً لمجلس الإدارة اعتباراً من 17 مارس، وتم تعيين أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وإجراء تعديلات على مواثيق اللجان. وشملت قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية:

خالد سالمين رئيساً ومريم غباش وأحمد جاسم الزعابي، وعبد العزيز الهاجري، وجي موين، وديفيد إيمانوييل أعضاء، فيما ضمت لجنة الترشيحات والمكافآت مريم غباش رئيسة اللجنة وأحمد الكتاب وخالد سالمين وغنام المزروعي أعضاء، وشملت لجنة التدقيق أحمد جاسم الزعابي رئيس اللجنة.

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