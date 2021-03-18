20 ملياراً نمو استثمارات بنوك دبي في يناير

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

عززت بنوك دبي أصولها في الأشهر الماضية، بعدما لامست 1.5 تريليون درهم نهاية يناير الماضي، مستحوذة على 47.3% من إجمالي أصول البنوك في الدولة البالغة 3.172 تريليونات درهم بنهاية يناير الماضي.

فيما زادت استثمارات البنوك 20 مليار درهم خلال يناير فقط، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصاءات زيادة أصول بنوك دبي 38.1 مليار درهم بنسبة 2.6%، خلال 12 شهراً مع بلوغها 1.499 تريليون درهم نهاية يناير الماضي، مقابل 1.461 تريليون في يناير 2020.

ووصل رصيد الإقراض المصرفي لبنوك دبي إلى 876.3 ملياراً نهاية يناير الماضي بنمو سنوي 0.9% بما يوازي 7.8 مليارات مقابل 868.5 ملياراً نهاية يناير 2020. واستحوذت بنوك دبي على 49.3% من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة.

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