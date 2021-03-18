«راكز» تطلق باقة لتأسيس الأعمال في الألعاب الإلكترونية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أحدث باقات تأسيس الأعمال لديها المخصّصة للأعمال المرتبطة بالألعاب الإلكترونية، حرصاً منها على دعم شريحة المستثمرين ورواد الأعمال في الألعاب الإلكترونية، التي تشمل مطوّري البرامج والأجهزة والناشرين ومقدمي خدمات البث ومزودي خدمات الدعم.

وأوضح رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن الباقة الحديثة تضم 18 نشاطاً متعلقاً بمجال الألعاب الإلكترونية وخدمات الدعم، حيث يمكن للمستثمرين اختيار 3 أنشطة في رخص أعمالهم الأساسية كونه حداً أقصى بالإضافة إلى إمكانية استخدام مركز «كومباس» للأعمال من «راكز»، الذي يوفّر مساحات عمل خاصة ومشتركة بمساحات متنوعة.

كما يسمح المركز للمستثمرين إمكانية التواصل مع أعضاء مجتمع الأعمال، الذين يشاركونهم الميول نفسها، ويجدر بالذكر طرح «راكز» لعروض تشجيعية بمناسبة إطلاق الباقة، تشمل رسوم التجديد ذاتها مدى الحياة وإعفاء من رسوم تأشيرة الإقامة في دولة الإمارات السارية لمدة 3 سنوات.

فرص واعدة

وأضاف جلّاد: «صمّمت باقة الألعاب الإلكترونية لدعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال عن طريق تزويدهم برخصة الأعمال اللازمة لممارسة أنشطتهم في بيئة عمل تساعدهم على الازدهار، وهنا يكمن دور مركز «كومباس» للأعمال، الذي يعد منصة ملائمة تجمع الأفراد المهنيين ببعضهم بعضاً، من أجل تبادل الخبرات وفرص العمل ومشاركة الشغف، وتبدأ تكلفة باقة تأسيس أعمال الألعاب الإلكترونية من 7725 درهماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز