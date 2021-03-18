1.35 مليون طن انبعاثات تخفضها «تبريد» 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة «تبريد»، أمس، عن تقريرها السنوي حول الاستدامة 2020، الذي أظهر أن الشركة قامت بتشغيل 6 محطات جديدة لتبريد المناطق وإضافة أكثر من 50000 توصيل لمتعاملين جدد، ما رفع إجمالي توصيلات الشركة إلى 1403819 طن تبريد عبر عملياتها.

وكانت النتيجة الصافية المترتبة عن ذلك تجنب انبعاث أكثر من 1.35 مليون طن متري لثاني أكسيد الكربون تعادل إزالة 193129 مركبة من الطرق على مدار العام وتوفير 2.26 مليار كيلوواط/‏‏‏‏ ساعة، أي ما يكفي لتزويد 128443 منزلاً بالطاقة سنوياً.

وقال خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة: «نحتاج إلى استثمارات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد بالأعوام المقبلة. فنمو الطلب سيؤدي إلى رفع مستوى الانبعاثات ما يؤكد الحاجة إلى تنفيذ وتطوير مشاريع التبريد المستدامة للتخفيف من مخاطر التغير المناخي».

وقال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي: «نؤمن بأهمية توفير خدماتنا بنهج مسؤول وبطرق تدعم التنمية المستدامة. ويعد الإفصاح عن إنجازاتنا وسيلةً لدعم تقديم أداء أفضل في الاستدامة».

توطين

رفعت «تبريد» معدلات التوطين في الشركة إلى مستوى 41% وهي نسبة تعد من بين الأعلى في شركات القطاع الخاص بدولة الإمارات، وذلك ضمن الالتزام بتشجيع المواطنين على الانخراط في وظائف القطاع الخاص وتمكين المواهب المحلية من النمو والازدهار.

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