غرفة دبي تطلق سلسلة ندوات المرأة الأفريقية في قطاع الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي أخيراً سلسلة من الندوات الإلكترونية تستهدف توفير معلومات قيمة ومفيدة لسيدات ورائدات الأعمال الأفارقة حول ممارسة الأعمال في دبي، وفوائد المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.

ونظمت المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي في أفريقيا أول ندوة افتراضية ضمن سلسلة «المرأة الأفريقية في قطاع الأعمال: تواصل مع السوق الإماراتية ومعرض إكسبو 2020 دبي»، حيث استقطبت الندوة 200 مشارك من الإمارات وأفريقيا والأسواق الناشئة، يمثلون شريحة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال في قطاعات متنوعة.

وجرى تنظيم الندوة الأولى بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة وبدعم من «بيزموسيز بيزنيس جروبس» ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، حيث وفرت الندوة رؤى قيمة حول المشهد الاقتصادي لدبي، والحوافز والمزايا التنافسية المتاحة أمام الشركات الأجنبية والمستثمرين من حول العالم.

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إلى أن سلسلة الندوات الافتراضية تشكل قناة جديدة للحوار البنّاء بين قطاعي الأعمال في الإمارات وأفريقيا، وتستكشف فرص التعاون المشتركة وسبل الشراكات الاقتصادية الثنائية. ولفت إلى أن معرض إكسبو دبي يشكل منصة مثالية للشركات الأفريقية لتعزيز حضورها العالمي، مضيفاً أن غرفة دبي وباعتبارها شريك قطاع الأعمال الرسمي لمعرض إكسبو، ستلعب دوراً أساسياً في خلق فرص وشراكات جديدة خلال فترة المعرض، الذي يعتبر أول إكسبو دولي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وأضاف مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي قائلاً: نجحت دبي على مر السنوات الماضية في تعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي للشركات الأفريقية، حيث تعتبر القارة الأفريقية سوقاً ذات أهمية استراتيجية لغرفة دبي، وجزءاً أساسياً من خططها للتوسع الدولي. وتلعب مكاتبنا التمثيلية دوراً مهماً في تسهيل التجارة البينية، وتحديد الفرص الاستثمارية في الأسواق الواعدة واستقطاب الشركات الأفريقية إلى دبي.

وشارك في الجلسة النقاشية الافتراضية نيجيست هايل، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة، وفيكتوريا مالوكا، مدير إدارة المرأة وشؤون الجنسين والتنمية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وماريانا بولبوك، الرئيس التنفيذي والشريك العام لـ«بيزموسيز بيزنيس جروبس» والدكتور أشرف علي ماهاتي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

وخلال استبيان جرى على هامش الندوة، أشار 74% من المشاركين إلى أنهم ينظرون في تأسيس أعمال لهم في دبي، في حين ذكر 20% أنهم يمارسون تجارتهم عبر دبي، في حين أن 92% منهم قالوا إنهم يخططون لزيارة معرض إكسبو 2020 دبي.

وتغطي الندوات القادمة من هذه السلسلة «المرأة الأفريقية في قطاع الأعمال» مواضيع تشمل العلامة التجارية الشخصية، وأهمية وقيمة التواصل بالإضافة إلى مساعدة الشركات الصغيرة على النمو وتحقيق أهدافها من خلال التوجيه والإرشاد.

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