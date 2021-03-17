«المعهد الدولي للتمويل»: انتعاش معتدل في اقتصاد الإمارات هذا العام

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع «المعهد الدولي للتمويل» أن يتعافى اقتصاد الإمارات على نحو معتدل خلال العام الجاري من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19» في أنحاء العالم كافة.

وأصدر المعهد، أمس، تقريراً عن الآفاق الاقتصادية المتوقعة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ككل في 2021.

وجاء التقرير بعنوان «مجلس التعاون الخليجي: التفاؤل والحذر كلاهما مضمونان».

وذكر المعهد، في تقريره، أن السلطات المعنية في دول المجلس اتخذت تدابير قوية وصارمة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، فضلاً عن سلسلة من المحفزات الاقتصادية المتتابعة لدعم الاقتصاد في مواجهة تلك التداعيات، وبصفة خاصة المحفزات التي أعلنتها الإمارات.

وأضاف التقرير أن معالم التعافي بدأت تظهر بالفعل في اقتصادات دول المجلس منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي يبرر توقع المعهد بشأن تحقيق تعافي اقتصادي معقول على مدار 2021.

ومن أبرز هذه المعالم ارتفاع مؤشرات البورصات الرئيسة للأسهم في دول المجلس منذ مطلع العام، وكانت بورصتا دبي وأبوظبي في مقدمة البورصات المرتفعة.

وأورد التقرير ارتفاع أسعار النفط العالمية منذ مطلع العام كسبب إضافي يدعم مشاعر التفاؤل بشأن التعافي.

وعلى الجانب الآخر، أشار التقرير إلى خروج عدد من العمالة الوافدة من دول المجلس بعد تفشي الجائحة كمبرر للحذر في التفاؤل.

وكان المعهد قد أصدر في الشهر الماضي تقريراً عن آفاق اقتصاد الإمارات في 2021، وذكر فيه أن اقتصاد الإمارات مُهيأ لتعافي معقول وتحول شامل خلال العام الجاري، وسيحقق نمواً بنسبة 2.3% في ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي.

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