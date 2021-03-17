«اقتصادية عجمان» تكرّم «أسواق عجمان» لحصولها على جائزة أفضل مركز للتسوق

المصدر: عجمان - البيان

كرّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اليوم جمعية أسواق عجمان التعاونية لفوزها بمسابقة «the best» كأفضل مركز للتسوق بإمارة عجمان، وذلك خلال الاحتفال الذي أُقيم في مقر الجمعية بمنطقة الرميلة في عجمان.

وسلم الشيخ عبدالله بن سعود النعيمي من دائرة التنمية الاقتصادية الجائزة إلى سامي شعبان مدير عام جمعية أسواق عجمان التعاونية بحضور سلطان المناعي مدير الشؤون الإدارية بالجمعية وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين.

وأشاد الشيخ عبدالله النعيمي بمستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية للمتسوقين وسعيها لتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار تلائم جميع شرائح المجتمع، مثمناً جهود الجمعية في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة المتسوقين والعاملين على حد سواء.

وقال سامي شعبان إن مجلس إدارة الجمعية يحرص دائماً على تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات التي تقدمها الجمعية للمتسوقين. وأثنى على جهود الكادر الإداري والعاملين في الجمعية في سعيهم الدؤوب للحفاظ على السمعة الطيبة للجمعية.

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