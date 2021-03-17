«إينوك» تجدد شراكتها مع «وردية هولدينكز انك» لتسويق وقود الطائرات في لبنان

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة إينوك عن تعزيز اتفاقية الشراكة التي تجمعها مع مجموعة «وردية هولدينكز انك» المتخصصة في النفط والطاقة لدعم عملياتها لتسويق وقود الطائرات لشركات الطيران في لبنان، وذلك بتجديد اتفاقية شراكة طويلة الأمد الموقّعة بين الطرفين منذ 8 أعوام، والتي تزوّد اينوك بموجبها وقود الطائرات وتوفّر خدماتها الفنية لمجموعة «وردية هولدينكز انك».

أرقى الخدمات

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: نعمل باستمرار على توطيد شراكاتنا الإقليمية والمحلية لتقديم أرقى المنتجات والخدمات عالمية المستوى، لاسيّما أن ضمان الجاهزية يمثّل عنصراً محورياً لدفع عجلة التعافي التدريجي لقطاع الطيران في أعقاب التداعيات الناجمة عن الجائحة العالمية.

ويأتي تجديد شراكتنا مع مجموعة «وردية هولدينكز انك» تأكيداً لجهودنا المتواصلة في هذا المجال، والتزامنا الراسخ بتزويد شركائنا بوقود الطائرات والخدمات الفنية دون أي انقطاع، والحفاظ في الوقت نفسه على أرقى معايير الجودة والتميز.

انتعاش تدريجي

وقال هاني الشويعر، مدير عام ورئيس مجلس إدارة شركة وردية هولدينكز انك ش.م.ل: «نفخر بإمكاناتنا وقدراتنا للتطور نحو شركة رائدة في تمكين قطاع البترول في لبنان. لقد أدركنا أن أحد أهم عوامل نجاحنا يكمن في قطاع الطيران، حيث تمكنا عام 2019 من تزويد الوقود لما نسبته 49% من شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي، وهو ما يعزى بشكل رئيسي لتعاوننا مع مجموعة اينوك.

ولتعزيز هذه النجاحات، وعلى الرغم من التحديات الحالية التي يفرضها الوباء وتأثيره على القطاع، سنستمر في شراكتنا مع اينوك، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيتيح للطرفين المزيد من النجاحات في ظل الانتعاش التدريجي الذي يشهده قطاع الطيران الفترة القادمة».

نمو ثابت

تجدر الإشارة إلى أن اينوك تواصل تعاونها مع شركات النفط المحلية في المطارات الدولية لتزويد وقود الطائرات لعملائها منذ العام 1995 وقد حققت مبيعاتها العالمية معدل نمو ثابت وتزود أكثر من 3 ملايين جالون أمريكي يومياً.

وتقوم المجموعة بتزويد الطائرات بالوقود في أكثر من 200 مطار، بالإضافة للخدمات الفنية، إلى جانب تأمين مسؤولية تزويد الطائرات بالوقود حرصاً على تعزيز بقيمة أعمال العملاء.

وتعدّ مجموعة «وردية هولدينكز انك» شركة متخصصة في النفط والطاقة، تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً لها، وتمتلك وتشغّل عدداً من محطات الوقود ومن خلال الشركات التابعة لها، تقوم المجموعة بتوزيع مواد التشحيم والمذيبات وزيوت الوقود، إضافة إلى توريد وتوفير وقود الطائرات عالي الجودة.

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