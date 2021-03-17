«الفجيرة للموارد الطبيعية» تستعرض الفُرص المُتاحة بقطاع التعدين خلال «ماينركس الشرق الأوسط»

المصدر: الفجيرة - البيان

تشارك مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بمعرض ومؤتمر «ماينركس» الشرق الأوسط للتعدين والموارد المنعقد حالياً والذي يركز على مستقبل التعدين والمعادن وصناعات المحاجر.

وتقدم المؤسسة في الحدث الذي يُعقد افتراضياً ورقة عمل تهدف من خلالها إلى التعريف بالثروات المعدنية الفريدة في الفجيرة والفُرص الاستثمارية المتنوعة التي يُتيحها القطاع التعديني في الإمارة أمام المستثمرين محلياً وعالمياً.

كما تُسلّط الضوء على سلسلة من البحوث والدراسات والمسوحات الجيولوجية التي أجرتها على أراضي إمارة الفجيرة والتي تبرز الموارد الطبيعية الكامنة فيها، إلى جانب تقديم عرض شامل حول البُنية التحتية الصلبة والدعم اللوجيستي المتوفر بالإمارة.

وأوضح المهندس علي قاسم المدير العام للموارد الطبيعية أن مشاركة المؤسسة في الحدث تهدف إلى التعريف بالفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي وفتح آفاق جديدة لتعزيز الاستثمار بمجتمع الأعمال في ظل ما تشهده الإمارة من نهضة ملحوظة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد على أن المؤسسة تسعى إلى خلق فُرص استثمارية مميزة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها في إقامة المشاريع الاستثمارية بما يتماشى مع الخُطط والأهداف الاستراتيجية الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة ومواءمة متطلبات الاقتصاد الأخضر ومساراته التنموية.

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