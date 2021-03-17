معالم الإمارات تتزين باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الأيرلندي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة السياحة الأيرلندية إطلاق مبادرة لإضاءة أبرز المعالم العالمية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الأيرلندي الذي يوافق اليوم والتي تهدف إلى الترويج لأيرلندا وتعزيز أواصر التواصل مع أكثر من 70 مليون شخص حول العالم.

وفي إطار الفعالية، يزيّن اللون الأخضر مجموعة من أبرز المعالم في الإمارات، بما فيها نافورة النخلة، النافورة الأكبر في العالم والموجودة في ذا بوينت نخلة جميرا.

بالإضافة إلى مطار دبي الدولي، وبرواز دبي، وبرج العرب، ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري. ووفرت الإمارات دعماً سنوياً مستمراً لهذه المبادرة منذ إطلاقها قبل 12 عاماً، وسيشهد عام 2021 إضافة 13 وجهة جديدة إلى قائمة المعالم المشاركة، ليصل حجم المشاركة في المبادرة إلى رقم قياسي جديد بالنسبة للإمارات بلغ 23 معلماً متميزاً.

وفي رقم قياسي جديد عالمياً، ستشهد المبادرة إضاءة 670 معلماً بارزاً في 66 دولة حول العالم احتفالاً باليوم الوطني الأيرلندي. ويُذكر من الفعاليات الأحدث للمبادرة هذا العام، إضاءة صندوق بريد باللون الأخضر يقع على قمة جبل أوريتوبن، وعلى بعد 350 كيلومتراً ضمن الدائرة القطبية الشمالية، ليصل بالمبادرة إلى أقصى شمال الكوكب.

والمعالم المشاركة في الإمارات لعام 2021 هي:

1. نافورة النخلة في ذا بوينت نخلة جميرا، دبي (مشاركة جديدة)

2. جناح أيرلندا في إكسبو دبي (مشاركة جديدة)

3. مطار دبي الدولي (مشاركة جديدة)

4. مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري (مشاركة جديدة)

5. منتجع العنوان شاطئ جميرا (مشاركة جديدة)

6. برج العرب، دبي (المشاركة السنوية العاشرة)

7. برج خليفة

8. برواز دبي

9. جامعة أبوظبي، أبوظبي

10. جامعة أبوظبي - الحرم الجامعي في العين، العين (مشاركة جديدة)

11. فندق أديشن أبوظبي، أبوظبي

12. فندق كراون بلازا دبي فستيفال سيتي، دبي (مشاركة جديدة)

13. نادي خور دبي للغولف واليخوت، دبي

14. استاد سوق دبي الحرة للتنس، دبي

15. فندق هوليداي إن دبي فستيفال سيتي، دبي (مشاركة جديدة)

16. فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، دبي

17. ذا بالم مونوريل، دبي (مشاركة جديدة)

18. منتجع ذا رتريت نخلة دبي إم غاليري من سوفتيل (مشاركة جديدة)

19. فندق والدورف أستوريا دبي نخلة جميرا، دبي (مشاركة جديدة)

20. فندق دبليو دبي - النخلة، دبي (مشاركة جديدة)

21. فندق هيلتون جاردن إن رأس الخيمة، رأس الخيمة (مشاركة جديدة)

22. فعالية إضاءة المناطق الصحراوية باللون الأخضر بالتعاون مع اربيان ادفنشر

23. هيرتاج إكسبريس

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