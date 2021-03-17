«شعاع كابيتال» تعين وليد الهندي رئيساً تنفيذياً لقطاع العقارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «شعاع كابيتال» لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية، تعيين وليد الهندي رئيساً تنفيذياً لقطاع العقارات. سيعمل الهندي على دفع عجلة نمو المنصة العقارية للمجموعة، من خلال إدارة محفظتها الواسعة، وأنشطتها المتنوعة على امتداد سلسلة القيمة والمناطق الجغرافية التي تغطيها.

وتنشط «شعاع كابيتال»، على نحو كبير، في مجال الاستثمار العقاري، حيث تزيد قيمة استثماراتها في هذا القطاع، على 11 مليار دولار أمريكي من الأصول تحت الإدارة ومشاريع التطوير العقاري وإدارة الأصول، من خلال شركتي «نورث أيكر» و«أستريا» في المملكة المتحدة، و«تيرا للاستثمارات العقارية» في الإمارات، و«شعاع كابيتال العربية السعودية».

وحققت الشركة خلال عام 2020، العديد من الإنجازات المهمة في العاصمة البريطانية لندن، تأتي في مقدمها، قيام شركة «نورث أيكر» بإنجاز هيكل مبنى «ذا برودواي»، وستبدأ كذلك بتسليم شقق مشروع «1 بالاس ستريت»، خلال الأشهر المقبلة.

وشغل الهندي سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان العقارية»، لمدة خمس سنوات، ساهم خلالها في تنمية أعمال الشركة، لتغدو واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط. وتولى خلال تلك الفترة، تطوير محفظة من المشاريع، تقدر قيمتها الآن بأكثر من 100 مليار درهم، وتشمل 26 مشروعاً في 6 بلدان.

وكان الهندي أيضاً عضواً في مجلس الإدارة، ومديراً تنفيذياً لشركة «إمكان مصر»، وعضواً في مجلس إدارة «إمكان المغرب»، فضلاً عن عضويته في مجلس إدارة شركة «إتش إتش آر إم» العالمية لإدارة أصول الضيافة.

وشغل الهندي قبل ذلك، منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير في شركة «إعمار مصر»، حيث أدار محفظة دولية من المشاريع، تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار. وكان استهلّ حياته المهنية كمهندس معماري ومطور عقاري في الولايات المتحدة، بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة مينيسوتا، والتي تولى فيها تدريس الهندسة المعمارية، كعضو مساعد في هيئتها التدريسية.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: منصة «شعاع» العقارية، باتت الآن واحدة من كبار مستثمري ومديري العقارات في المنطقة، مع محفظة مهمة من المشاريع والأصول، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ويسعدنا الاستفادة من خبرات وليد الهندي، لتحقيق إمكانات نمو محفظتنا العقارية، وترسيخ حضورنا عبر مختلف المناطق الجغرافية التي نعمل فيها.

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