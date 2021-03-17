«كيتو غوديز» تعزز التوسع إقليمياً

المصدر: دبي- البيان

وقعت «كيتو غوديز- دبي»، الشركة سريعة النمو في مجال الأغذية الكيتونية ومقرها الإمارات، اليوم، اتفاقية تعاون مع منصة «كيتوبي» لإدارة المطابخ السحابية العالمية، لتنضم «كيتو غوديز» إلى «كيتوبي»، أحدث منصة لتكنولوجيا المطابخ السحابية، ودعم العلامة التجارية بتوسيع وجودها الإقليمي وتنمية قاعدة عملائها وتعزيز تجربتهم.

فضلاً عن تحسين الخدمات اللوجستية والتغليف وسرعة التوصيلوقالت فرانسواز ألبراندو كروسبي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«كيتو غوديز- دبي»:

«شهدت أعمال «كيتوبي» نمواً ملحوظاً على مدار العامين الماضيين، ومن أجل الحفاظ على هذا المسار التصاعدي كان من الضروري النظر في كيفية تعزيز العمليات الأكثر كفاءة على نطاق واسع. ونحن سعداء بالشراكة مع «كيتوبي» ونتطلع للبدء بفصل جديد ومثمر من الأعمال».

وتأسست «كيتو غوديز- دبي» في سبتمبر 2018 مخبزاً منزلياً وسرعان ما أصبحت المفضلة لدى مجتمع محبي مأكولات «كيتو»، حيث تلبي الشركة اليوم احتياجات آلاف العملاء في جميع أرجاء الإمارات. ومن خلال التعاون الجديد سوف تقوم «كيتو غوديز» بتوسيع انتشارها الإقليمي ونطاق وصولها إلى أكبر نسبة من العملاء عبر شبكة «كيتوبي»، ومن خلال منصات التوصيل مثل «زوماتو، وطلبات، ودليفيرو».

وأضافت كروسبي: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى فتح آفاق للتوسع إقليمياً وعالمياً، واستطعنا بخطوة واحدة الانتقال من عملية مطبخ واحد تخدم الإمارات، إلى شبكة تضم أكثر من 60 مطبخاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يزداد اهتمام المستهلكين بالأطعمة، التي تناسب حمضهم النووي».

وقال جهاد بو نصر، المدير الإداري لدى «كيتوبي، الإمارات»: يسعدنا أن نرحب بـأغذية «كيتو غوديز» على منصتنا، ونؤمن بأن هذه الخطوة ستكون مناسبة لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم، بما يتناسب مع أسلوب حياتهم.

وستتاح أغذية «كيتو غوديز» قريباً على منصة خدمات «تسوق مع كيتوبي»، التي توفر التوصيل إلى مواقع مختارة في غضون 60 دقيقة أو أقل. كما تخطط «كيتوبي»، التي جمعت حتى الآن تمويل بما يقارب 120 مليون دولار مواصلة توسعها مع إنشاء المزيد من المطابخ السحابية في السعودية، والإمارات وجنوب شرق آسيا خلال عام 2021.

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