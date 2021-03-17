دورة تدريبية لموظفي غرفة عجمان حول «تصميم وتحليل الاستبيانات»

المصدر: عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان دورة تدريبية بعنوان «تصميم وتحليل الاستبيانات» لموظفيها، حيث قدمت الدورة المدربة إيمان الداخل.

وأكدت عفراء الكتبي مسؤولة التدريب في غرفة عجمان، أهمية الدورة في تطوير القدرات الفنية لموظفي الغرفة وإلمامهم بآليات جمع البيانات وتصنيفها بما يخدم بيئة العمل ويصب في جودة الخدمات الموجهة لأعضاء ومتعاملي الغرفة.

وأوضحت أن الدورة تناولت كيفية تصميم استبيان إلكتروني متكامل وتحويل البيانات المُدخلة إلى معلومات من خلال تحليل نتائج الاستبيان الإلكتروني، كما اطلع المشاركون على الأدوات الإحصائية المتوفرة لتحليل الاستبيانات واستخدامها بحرفية، إلى جانب تنفيذ العديد من التمارين العملية.

وأشارت عفراء الكتبي إلى أن غرفة عجمان تعتمد خطة تدريبية سنوية لتنمية القدرات الوظيفية وتعزيز الخبرات والمهارات، بحيث تسعى إدارة الموارد البشرية والمالية إلى تعزيز تعاونها مع بيوت الخبرة التدريبية واستقطاب خبراء ومعنيين لتقديم دورات متخصصة تُمكن الموظفين من تطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية بما يواكب الخطة الاستراتيجية لغرفة عجمان.

وأكدت أن تنظيم الدورات عن بُعد ضاعف استفادة موظفي الغرفة ومشاركتهم في الدورات، بحيث شهد عام 2020 زيادة في عدد الدورات المنعقدة مقارنة بعام 2019، حيث تبنت غرفة عجمان خطة تدريبية لموظفيها تنوعت ما بين تنمية المهارات الوظيفية والعلاقات العامة والإبداع والابتكار وتنمية الذات والأعمال والريادة وغيرها.

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