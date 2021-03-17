شراكة بين برنامج ضيف الاتحاد وموقع «فارفيتش»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران عن شراكة جديدة مع موقع فارفيتش FARFETCH. وتتيح الشراكة لأعضاء البرنامج كسب وإنفاق الأميال عند التسوق إلكترونياً.

كما سيحصلون على مجموعة من المزايا ومن بينها أسبقية تسوق الخصومات والعروض الموسمية الخاصة.

وليتمكن المتسوقون من كسب وإنفاق الأميال، يمكنهم تنزيل تطبيق ضيف الاتحاد على هواتفهم النقالة لعيش تجربة برنامج الولاء بأسلوبه الجديد، وتسجيل ما يصل إلى 5 بطاقات ائتمان فيزا صادرة من الإمارات. بعد ذلك، يمكنهم استخدام أي من هذه البطاقات عبر موقع FARFETCH.com لكسب الأميال وإنفاقها.

وقالت كيم هارداكير، رئيس قسم برنامج الولاء والشراكات في مجموعة الاتحاد للطيران: تعتبر الموضة من أهم الركائز في شراكاتنا المتعلقة بأسلوب الحياة. ومع لجوء المزيد من أعضاء البرنامج إلى التسوق الإلكتروني لآخر صيحات الموضة، أردنا أن نقدّم لهم خيار كسب الأميال من برنامج ضيف الاتحاد لإنفاقها على إجازة الأحلام أو لإقامة فندقية في الدولة أو للتسوق عبر موقع FARFETCH.

يمكن للمتسوقين كسب ميل واحد من أميال ضيف الاتحاد وميل عن الفئة التي ينتمون إليها مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها. كما يمكن للأعضاء اختيار إنفاق أميالهم على عمليات الشراء التي تتم عبر موقع FARFETCH وسيحصلون على ميل واحد عن الفئة التي ينتمون إليها مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها، ما يسهّل عملية الارتقاء إلى الفئة التالية في برنامج ضيف الاتحاد من دون الحاجة لحجز رحلة.

ويحظى جميع أعضاء ضيف الاتحاد في مختلف أنحاء العالم لفترة محدودة بفرصة استرداد 30 أو 60 دولاراً أمريكياً لدى إنفاقهم 300 أو 600 دولار أمريكي على التوالي عبر موقع FARFETCH.

ومن خلال هذه الشراكة، يمكن لضيوف الاتحاد التسوق في مختلف أنحاء العالم والاستمتاع بعروض حصرية وهم في منازلهم. وتمهّد هذه الشراكة الطريق أمام شراكات أخرى مستقبلية وعروض مميزة.

كما تعتبر فرصة لكل من FARFETCH والاتحاد للتعاون محلياً وعالمياً على امتداد عدد من الفعاليات الثقافية وفعاليات الموضة. يمكن للأعضاء الاستمتاع بالعديد من المزايا من خلال ربط ما يصل إلى خمس بطاقات ائتمان فيزا عبر تطبيق برنامج ضيف الاتحاد والإنفاق على مختلف المنتجات عبر تطبيق أو موقع FARFETCH.

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