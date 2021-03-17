تي سي إل تُطلق سلسلة الهواتف الذكية 10-Series في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت تي سي إل كوميونيكيشن اليوم عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية TCL 10-Series في أسواق الإمارات، بدءاً بهاتفي TCL 10Plus وTCL 10L.

وستتوفّر هذه الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، في مختلف متاجر كارفور بالإمارات، وستجمع بين الأسعار المناسبة والمواصفات المتقدمة وسهولة الاستخدام.

وتأتي هذه الأجهزة مع أربع كاميرات خلفية عالية الجودة، ومعالجQualcomm® Snapdragon™ 665 ، إضافةً إلى شاشات تي سي إل عالية الدقة، وتقنية NXTVISION البصرية، والعديد من المزايا الذكية الأخرى.

كما تضم سلسلة 10 Series هواتف ذكية تستخدم شاشات AMOLED المنحنية من تي سي إل. ولاختبار تجربة مشاهدة غير مسبوقة، يتألق هاتفا TCL 10Plus وTCL 10L بتقنية استعراض HDR المحسّنة للاستمتاع بصور أكثر إشراقاً وتبايناً، وتفاصيل أكثر وضوحاً.

وبهذه المناسبة، قال كريس كورسي، مدير عام شركة تي سي أل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "لطالما عملنا على جعل التكنولوجيا متاحة للمستخدمين في مختلف مجالات الحياة. وإن طرح هواتف ذكية جديدة لعملائنا يعتبر خطوة هامة في تحقيق هذا الالتزام. ومع هاتفي TCL 10L و10Plus، نجح فريقنا في تجاوز عقبات تكنولوجية جديدة وإطلاق خواص هي الأفضل في فئتها، وتقديمها لقاعدة عملائنا المتنامية في الإمارات. كما تسهم الكاميرا ذات القدرات التفصيلية الفائقة، مع التصميم الخالي من الحواف، والخواص الذكية المحسّنة، في توفير تجربة مذهلة وسهلة الاستخدام".

TCL 10L: تكنولوجيا متقدّمة، ومتاحة للجميع

يجمع هاتف TCL 10L، بين المزايا المتقدمة والتصميم المميز من جهة، والسعر المناسب من جهة أخرى. ويمتاز الهاتف بمساحة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 256 جيجابايت، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة حتى 256 جيجابايت. ويجمع بين ذاكرة رام بسعة 6 جيجابايت مع معالج Snapdragon™665Mobile Platform المزوّد بالجيل الثالث من محرّكات الذكاء الاصطناعي Qualcomm® AI Engine™، ليقدم للمستخدمين تجربة مميزة في ألعاب الهواتف الذكية، وقدرات رائعة في التصوير، إلى جانب مستوى متقدم في الأمان.

ويقدم الهاتف تجربة غامرة بفضل شاشة FHD+ Dotch قياس 6.53 بوصة، مع نسبة الشاشة إلى جسم نسبة 91%. إلى جانب ذلك يقدم الهاتف تقنية NXTVISION ومحرّك الاستعراض المخصّص، يرتقي الهاتف بتجربة المستخدمين المرئية نحو مستويات جديدة مع دقة ألوان أكثر واقعية، وتحسينات بصريّة في الوقت الحقيقي تساعدهم في الحصول على تفاصيل أكثر وضوحاً، وتباين أكبر.

ويأتي هاتف TCL 10L مع أربع كاميرات خلفية، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل؛ معززة جميعها بتقنية الذكاء الاصطناعي وخاصية التعرف على المشاهد والأجسام، مع ميزة تحسين الصور والفيديو. كما يقدم الهاتف خاصّية إيقاف الحركة Stop Motion لمقاطع الفيديو، التي تتيح إبداع مقاطع فيديو مذهلة مباشرةً على الهاتف، ودون الحاجة لأي عمليات تحرير لاحقة.

ورغم السعر المناسب لهاتف TCL 10L إلا أن الشركة حافظت على مستويات عالية في التصميم والراحة، حيث يأتي الهاتف مع لمسات الهولوجرام المميزة ولمعان فريد من الجهة الخلفية، وتصميم ثلاثي الأبعاد لإحساس متميّز بين اليدين.

ويتوفر الهاتف باللونين الأبيض الثلجي Arctic White والأزرق المميز Mariana Blue، ويتوفر في جميع متاجر كارفور بالإمارات.

TCL 10Plus: تجارب غامرة في متناول اليد

يرتقي هاتف TCL 10Plus بتجربة المشاهدة إلى آفاق جديدة ومتميزة مع شاشة AMOLED بتقنية الوضوح الكامل FHD+ وقياس 6.47 بوصة، والمدعومة بتقنية NXTVISION البصرية من تي سي إل. ويبلغ معدل الشاشة إلى الجسم نسبة 93%، مع تصميم خالٍ من الحواف، ومستشعر بصمات أصابع مدمج في الشاشة للحصول على تجربة مشاهدة مستمرّة وواسعة. إضافة إلى ذلك، تعمل شاشة AMOLED، المدمجة مع وضعية راحة العين، على تخفيض معدل الضوء الأزرق الضارّ بنسبة 75%، للارتقاء بتجربة القراءة، أو الكتابة أو اللعب في أي مكان، ودون إجهاد العينين.

وتم العمل على تحسين تجربة المستخدمين من خلال أربع كاميرات معزّزة بالذكاء الاصطناعي ودقة 48 ميجابكسل، والتي تمكنهم من التقاط صور بتفاصيل فائقة في ظروف الإضاءة السيئة. وبفضل الكاميرا ذات الزاوية واسعة العرض قياس 118 درجة، يستطيع المستخدمون التقاط صور بمساحة أكبر من الطبيعة، والحصول على منظور أكبر في الصور، كما تم تحسين صور البورتريه وأصبحت أكثر تفصيلاً بفضل كاميرا الماكرو التي تتيح للمستخدمين التقاط صور من مسافة قريبة حتى 3.7 سم.

ويأتي هاتف TCL 10Plus مع ذاكرة رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية تبلغ 128 جيجابايت، مع إمكانية دعم وزيادة مساحة التخزين حتى 256 جيجابايت، ومعالج Qualcomm® Snapdragon™ 665 لتزويد المستخدمين بتجربة بصرية محسّنة ومميزة.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف TCL 10L متوفر بلون أركتيك وايت الأبيض بسعر 899 درهم إماراتي؛ بينما يتوفر هاتف TCL 10Plus بلون ستارلايت سيلفر الفضي بسعر 1199 درهم إماراتي في متاجر كارفور.

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