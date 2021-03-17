أعمال تشييد «فيلا نوفا» تتصاعد في دبي لاند

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تتصاعد أعمال البناء والتشييد في مشروع «فيلانوفا» الذي تطوره شركة دبي للعقارات، العضو بدبي القابضة في منطقة دبي لاند، محاذيا لمروع «ذا فيلا».

ويقدم المشروع أحدث أشكال الوحدات المعروفة باسم «المنازل العنقودية» في دبي، ومجموعة من الفيلات المستقلة والشقق.

وقالت الشركة عشية إطلاق أول مراحله في 2016 بعد الإطلاق الناجح لمجموعة واسعة من التجمعات السكنية الكبيرة في دبي لاند، ومنها التجمعات المرموقة في مشروعي «مدن» و «سيرينا»، تقدم دبي للعقارات «فيلانوفا» ليكون أحدث مشاريعها المتكاملة التي تقدم مفهوماً متقدماً للحياة في دبي، يعكس المكانة الريادية للشركة كمطوّر للمشاريع. ويعتمد المشروع على فكرة المنازل العنقودية، والمستوحاة من الطراز المعماري للبحر المتوسط، مزيجاً من التجمعات التي تضم أربعة أنواع مختلفة من الوحدات المنسقة حول باحة خاصة، فيما تتبع كل وحدة منها ساحة خلفية خاصة بها. وبهذا يكون «فيلانوفا» تجمعاً متكاملاً لعدد من المنازل العنقودية والفيلات والشقق المقامة وسط الحدائق المنسقة وممرات المشي والدراجات والمساحات الفسيحة من المنتزهات والنوافير.

سيضم المشروع عدداً من المرافق الترفيهية التي يحتوي كل منها على أحواض السباحة وملاعب الأطفال ومناطق الشواء والتنزه وملاعب كرة السلة، إلى جانب العديد من المرافق الاجتماعية كالمساجد والمحلات التجارية والمساحات المخصصة للجلوس في الهواء الطلق وغيرها.

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