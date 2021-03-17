ملامح "ستيلا ماريس" تظهر في دبي مارينا

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تواصل شركة "بلووم العقارية"، إحدى شركات "بلووم القابضة" والمتخصصة في تطوير المجتمعات المتكاملة والمستدامة، في إنجاز مشروعها الفخم بمنطقة مرسى دبي.

وتقوم بأعمال البناء الرئيسية "الشركة العامة للإنشاءات"، ويتميز المشروع بموقعه الفريد في الطرف الجنوبي من مرسى دبي بإطلالة ساحرة على الواجهة البحرية.

ويحاكي برج "ستيلا ماريس" الرؤية المعمارية في دبي مارينا، ويوفر إطلالة خلابة للميناء ولمشروع عين دبي المستقبلي الذي سيصبح أكبر عجلة ترفيهية في العالم.

ويتألف برج "ستيلا ماريس" من 52 طابقاً سكنياً، ويوفر ما مجموعه 313 شقة فاخرة تتراوح ما بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، فضلاً عن شقق دوبلكس مكونة من أربع غرف نوم.

وتستهدف الشركة من وراء تطوير المشروع إرساء معايير عالمية للحيـاة العصريـة وفق أفضل المستويات، ويوفر المشروع سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد، ويقع على مسافة قريبة من شبكة المواصلات العامة بما في ذلك محطات المترو، والترام، فضلاً عن العديد من المراكز والمرافق الأخرى في مرسى دبي.

كما سيحتضن مجموعة واسعة من التسهيلات الراقية مثل قاعة متعددة الاستخدامات، وصالة، وغرفة السنوكر، ومنطقة ألعاب الأطفال، وصالة للألعاب الرياضية، ومسرح خاص، وحديقة، وأحواض السباحة وغيرها.

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