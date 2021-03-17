3.17 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنمو 3 %

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

كشفت بيانات للمصرف المركزي عن ارتفاع أصول القطاع المصرفي بالدولة إلى 3.172 تريليونات درهم، بنمو سنوي 3% مقارنة بـ 3.08 تريليونات في يناير 2020.

وأظهرت بيانات المركزي لشهر يناير الماضي والصادرة، أمس، أن نمو الأصول على أساس سنوي يرجع إلى نمو الائتمان بنسبة 2.4% وزيادة استثمارات البنوك 16.2%، رغم انخفاض بنسبة 2.3% في احتياطات البنوك لدى المركزي و1.6% للأصول الأخرى. ولفت إلى أن البنوك التقليدية والإسلامية أسهمت بنسبة 81.3% و18.7% في الأصول البنكية على التوالي.

بينما شكلت البنوك الوطنية 87.4% والأجنبية 12.6% من إجمالي الأصول، وأكد ارتفاع الائتمان المصرفي (الإقراض) إلى 1.78 تريليون درهم، بنمو سنوي 2.4% مقارنة بنحو 1.736 تريليون في يناير 2020، كما زاد على أساس شهري بنحو 0.01% مقارنة بنحو 1.779 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.

وزادت الودائع المصرفية على أساس سنوي بنسبة 6.2% إلى 1.887 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 1.77 تريليون في نهاية يوليو 2019. وزاد الائتمان المصرفي (القروض) على أساس سنوي بنسبة 5.6% إلى 1.8 تريليون في نهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 1.705 تريليون في يوليو 2019.

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