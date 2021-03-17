نمو متسارع للتجارة الإلكترونية في الإمارات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن الإمارات حققت نمواً متسارعاً ومتواصلاً في قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، وأضاف أن الدولة تُعد من أبرز دول العالم التي استطاعت تحقيق هذا النمو.

وأصدر «أونكتاد» تقريراً حديثاً بعنوان «جائحة «كوفيد 19» والتجارة الإلكترونية: مراجعة شاملة»، استعرض فيه ازدهار التجارة الإلكترونية في مختلف دول العالم خلال العام الماضي، نتيجة تفشي الجائحة.

وأوضح التقرير أن الإمارات أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في الدول العربية قبل تفشي الجائحة. وكان مؤتمر «أونكتاد» قد صنف الإمارات في المركز الأول عربياً والـ 37 عالمياً على مؤشر «التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك لعام 2020».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز