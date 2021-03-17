«مبادلة» يدرس شراء جزء من نشاط «إن.إم.سي»

المصدر: (دبي - رويترز)

قالت مصادر مطلعة: إن صندوق أبوظبي السيادي «مبادلة» يدرس شراء نشاط «إن.إم.سي هيلث» الأساسي في المستشفيات، ليزيد عدد المهتمين بمجموعة المستشفيات.

وأضافت المصادر أن صندوق «مبادلة»، الذي يدير أصولاً بأكثر من 230 مليار دولار، أحد المستثمرين والشركات، التي تتطلع إلى «إن.إم.سي». وقال مصدر مقرب من «مبادلة»: «كوننا مستثمراً، نقيم بانتظام الفرص التي من المحتمل أن تناسب محفظتنا».

وكانت «رويترز» قد ذكرت أن المهتمين الآخرين منهم الشركة القابضة «إيه.دي.كيو» المملوكة لحكومة أبوظبي و«سي.في.سي» أكبر شركة استثمار مباشر في أوروبا. وقالت مصادر: إن البيع المحتمل هو ممارسة لاستكشاف السعر لتحديد ما إذا كان نشاط «إن.إم.سي» سيحقق القيمة، التي يسعى إليها دائنوها.

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