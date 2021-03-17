604 آلاف مقعد على الرحلات عبر مطارات الإمارات الأسبوع الجاري

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت بيانات مؤسسة «أوه إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، خلال الأسبوع الذي بدأ في 15 من مارس الجاري ارتفع إلى 603 آلاف و637 مقعداً.

وأوضحت بيانات للمؤسسة، والتي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة عبر مطارات الدولة خلال الأسبوع الجاري، زاد بنسبة طفيفة بلغت 0.52%، مقابل 600 ألف و539 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، تستحوذ السوق الإماراتية على 27.5% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة 2.19 مليون مقعد.

وبحسب بيانات سابقة، حازت مسارات الطيران بين الإمارات و3 دول هي الهند وباكستان ومصر على 3 مراكز بين أكبر 20 مساراً جوياً من حيث السعة حول العالم في شهر مارس الجاري.

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