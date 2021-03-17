«مانشون غلوبال»: مشاريع عقارية فاخرة مرتقبة في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد موقع «مانشون غلوبال» الشبكي الأمريكي أن الآمال تتعزز بشأن انتعاش سريع لسوق العقارات الفاخرة في دبي خلال العام الجاري، بحسب تقرير نشره الموقع حول آفاق سوق العقارات الفاخرة في الإمارة خلال 2021، توقع خلاله أن تدشّن دبي عدداً من المشروعات السكنية الفاخرة، ما يعزز الأمل في انتعاش هذه السوق بالإمارة على نحو متسارع.

واستشهد التقرير بآراء خبراء عقاريين محليين، أجمعوا على أن التدشين الوشيك للمشروعات الفاخرة يُعدُ إشارة قوية لقرب تعافي قطاع العقارات الفاخرة في دبي من تداعيات «كوفيد 19». وقال جيسون هايز، مؤسس شركة «لاكشري بروبرتي» للوساطة العقارية في دبي ورئيسها التنفيذي: «لا زلنا نرى مستويات مدهشة من الطلب على كل من المبيعات والإيجارات في دبي».

وأضاف: «ثمة عوامل متوقع منها أن تُنعش الاستثمار العقاري في دبي خلال 2021، منها التعافي الاقتصادي المتسارع، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والمُضيّ قدماً في توزيع اللقاحات على سكان الإمارة، فضلاً عن الاستئناف المتوقع لحركة السفر العالمية».

واستعرض تقرير «مانشون غلوبال» المشروعات السكنية الفاخرة المُنتظر أن تشهد دبي إطلاقها خلال الشهور المقبلة، من أبرزها: «غراند بلو تاور 2»، ضمن مشروع «إعمار بيتش فرونت» الذي تنفذه شركة «إعمار العقارية» في «دبي هاربور»، ومشروع «برج أمانة»، المشروع الثالث والأخير ضمن المجموعة السكنية في مشروع «الحبتور سيتي» الواقعة على شارع الشيخ زايد.

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