مساهمو «أدنوك للتوزيع» يقرون تعديل سياسة توزيعات الأرباح

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع» أمس أن مساهميها وافقوا خلال اجتماع جمعيتها العمومية، الذي عُقد للمرة الثانية عن بعد من خلال الاتصال المرئي، على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك تعديل سياسة توزيعات الأرباح.

وساعد أداء الشركة القوي ونموها المستمر رغم التحديات المستمرة التي واجهتها نتيجة لجائحة (كوفيد 19)، على وضع سياسة توزيعات أرباح تدريجية واضحة بالنسبة للمستثمرين على مدى العامين المقبلين، بتوزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم لعام 2021 (20.57 فلساً للسهم)، تليها توزيعات أرباح لا تقل قيمتها عن 2.57 مليار درهم لعام 2022 (مقارنة بنسبة 75 % من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة).

وستظل سياسة توزيع أرباح للأعوام المقبلة كما هي عليه بتوزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75 % من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس السياسة الحالية لتوزيع الأرباح الموقع المالي القوي للشركة، والثقة في قدرتها على تحقيق النمو والإيرادات مستقبلاً.

كما وافق المساهمون على دفع النصف الثاني والأخير من توزيعات الأرباح لعام 2020 بقيمة 1.28 مليار درهم (10.285 فلوس للسهم)، والتي تعكس زيادة بنسبة 7.5 % مقارنة بعام 2019، وهو ما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التصاعدية.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، رئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع»، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، للمساهمين عزم الشركة على الاستمرار في التركيز على فرص النمو الواعدة لضمان استمرارية النجاح محلياً ودولياً، مع الالتزام بالحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الضرورية.

رؤية

وثمّن عالياً رؤية القيادة الرشيدة، والقرارات والتوجيهات التي اتخذتها الحكومة، والجهود الوطنية المميزة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارات الخارجية والداخلية والدفاع والصحة والتعليم، وهيئات الصحة على مستوى الدولة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، حيث ساهمت جهودهم الدؤوبة، واستجابتهم السريعة والفعالة، في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مواجهة جائحة (كوفيد 19).

كما نوّه بجهود شركة «أدنوك للتوزيع» المستمرة لتحقيق خططها للنمو الذكي في عام 2020، حيث افتتحت الشركة 64 محطة خدمة جديدة في مختلف أنحاء الإمارات، وهو ما يمثل 10 أضعاف ما تم افتتاحه خلال عام 2019، مع التركيز على دبي، حيث وسعت الشركة شبكتها بشكل كبير هناك بافتتاح 20 محطة خدمة جديدة.

وتضمن ذلك أيضاً 38 محطة خدمة من طراز أدنوك «On-the-go» المصممة لتوفير خدمات بيع الوقود ومنتجات التجزئة للمناطق التي يصعب فيها افتتاح المحطات التقليدية. كما حدّثت الشركة 100 من متاجر «واحة أدنوك».

حيث منحت عمليات التحديث المتاجر بيئة عصرية جاذبة. وقال: تتصدر «أدنوك للتوزيع» على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، مدعومة بسجل هوامش مستقرة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، وأكبر شبكة متاجر تجزئة في البلاد، بالإضافة إلى علامة تجارية تعتبر اسماً وطنياً رائداً.

أعضاء جدد

ووفقاً للوائح المنظمة للسوق، أكمل عدد من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين فترة خدمتهم، وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وافق المساهمون على ترشيح أعضاء جدد ليحلوا محلهم.

وواصل سلطان الجابر: يعتبر دعم الجهود الوطنية في صميم كل جهود أدنوك للتوزيع، واتضح ذلك خلال العام الماضي من أي وقت مضى، فقد استمرت الشركة بتعزيز القيمة المحلية المضافة، والتركيز على الموردين المحليين، وتعتزم الشركة الاستمرار في هذا التوجه خلال 2021.

فرص استثمارية

وتطرق إلى الفرص الاستثمارية التي تُتيحها الشركة حيث قال: تتيح أسهم «أدنوك للتوزيع» اليوم عائدات مجزية للمساهمين والمستثمرين مع توفير مزايا تجمع بين انخفاض مستوى التعرض لتقلبات أسعار النفط، وبين تدفقات نقدية مستقرة وإمكانية نمو قوية وسياسة توزيعات أرباح جذابة تحقق عائدات يمكن توقعها.

وأضاف: فيما نستمر بمكافحة الجائحة والاستعداد لمرحلة ما بعد (كوفيد 19)، فإنني على ثقة تامة بأن الجهود المخلصة والدؤوبة لفريق عملنا ستمكّننا من الاستفادة من التقدم الذي حققناه، وستخلق العديد من فرص النمو الواعدة لضمان استمرارية النجاح مستقبلاً.

التزام

من جانبه، قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: نؤكد التزامنا بخدمة المجتمع وضمان استمرارية توفير إمدادات الوقود والطاقة التي تعتبر من الشرايين الحيوية خلال الأزمات، كما سنفي بوعودنا للمستثمرين.

وتتمتع «أدنوك للتوزيع» بوضع جيد يتيح لها الاستمرار في تعزيز النجاحات الحالية، داخل الدولة وخارجها، خلال العام القادم، كما ستواصل الشركة مسارها لتحقيق أرباح أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بما لا يقل عن 10 مليارات دولار بحلول 2023.

متاجر التجزئة

تركز شركة «أدنوك للتوزيع» على تحديث متاجر التجزئة وتوفير تجربة تسوق حديثة وعصرية لعملائها، من أجل تلبية طلبات العملاء الذين تغير سلوكهم خلال فترة جائحة (كوفيد 19)، وذلك من خلال تسريع استراتيجية الشركة للتحول الرقمي واعتماد أساليب الدفع التي لا تتطلب اللمس كخيار الدفع عبر الهاتف المتاح عبر تطبيق أدنوك للتوزيع. كما استحدثت الشركة خدمة توصيل طلبات متاجر التجزئة عبر الإنترنت.

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