حماية المستهلك باقتصادية دبي تجتمع مع منافذ البيع استعداداً لرمضان

المصدر: دبي ـ البيان

عقدت إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي عدداً من اللقاءات مع منافذ البيع، لا سيما الرئيسية منها، للتأكيد على أهمية الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، وضمان تلبية احتياجات المتعاملين، والتعامل مع شكاوى المستهلكين باحترافية، ما يضمن حماية وحفظ حقوق المستهلكين.

وأكدت اقتصادية دبي على تجار منافذ البيع ضرورة الالتزام باشتراطات العروض والفعاليات الترويجية، حيث ينبغي على التجار الالتزام بالتصاريح وعرض الأسعار والعروض المقدمة على المنتجات بطريقة واضحة يسهل على المستهلك الاطلاع على ماهية وتفاصيل العرض.

وفي ظل الوضع الراهن تم تنويه المنافذ بضرورة التزام الموظفين والعاملين وزوار منافذ البيع بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، حفاظاً على سلامة الأفراد، حيث سيقوم مفتشو اقتصادية دبي بزيارة جميع منافذ البيع للتأكد من مدى تطبيق هذه المنافذ للإجراءات الاحترازية بهدف زيادة الوعي والالتزام بالقوانين والاشتراطات.

وأكد أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك على أن اقتصادية دبي تسعى دائماً لتنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين، بهدف زيادة ثقة المستهلكين والوصول إلى الحل الأمثل في حال وجود شكوى أو مشكلة تعرض لها المستهلك أثناء تسوقه. ودعت إدارة حماية المستهلك التجار أصحاب منافذ البيع إلى التعاون المثمر مع المستهلكين حال وردت شكاوى منهم عن المنتجات أو الخدمات المقدمة دون الحاجة لتقديم شكوى لدى اقتصادية دبي. وأكد أن الإدارة مستعدة دائماً لتقديم المساعدة والبت بشكاوى المستهلكين حال تعذر التاجر والمستهلك للوصول للحل الذي يرضي الطرفين.

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