«موانئ دبي العالمية» تزود ميناء بربرة بـ3 رافعات جسرية للخدمة المتكاملة

المصدر: دبي- البيان

استقبلت «موانئ دبي العالمية- بربرة»، أحد المراكز البحرية الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، 3 رافعات جسرية جديدة للخدمة المتكاملة «من السفينة إلى الشاطئ»، في إطار مشروعها الحالي لتوسعة ميناء بربرة وتطوير مرافقه.

وتم تسليم الرافعات الثلاث في الميناء بعد نقلها بواسطة السفينة «زين-هوا 29»، وتفريغها بأمان. وقال سهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة موانئ دبي العالمية: «ستعمل هذه الرافعات، بالإضافة إلى الرافعات، التي تم تركيبها في وقت سابق، على تحسين الكفاءة التشغيلية في ميناء بربرة وتحويله إلى مرفق حديث على مستوى عالمي، ما يعزز مكانة الميناء باعتباره ميناء تجارياً إقليمياً رئيسياً يخدم منطقة القرن الأفريقي. وتلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية باستثمار يصل إلى 442 مليون دولار في توسعة الميناء».

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