الأسهم تعزز مكاسبها للجلسة الثالثة وتربح 6.6 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي بعدما ربح رأسمالها السوقي نحو 6.6 مليارات درهم في ختام جلسة أمس، لتنجح المؤشرات في التماسك أمام عمليات جني أرباح جزئية استهدفت بعض الأسهم.

وصعد سوق دبي 0.09% إلى 2621.38 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والاتصالات والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 0.72% عند 5749 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 1.04 مليار درهم منها 841.6 مليون درهم في أبوظبي و193.5 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 280.6 مليون سهم، موزعة بواقع 132.07 مليوناً في أبوظبي و148.6 مليوناً في دبي، من خلال 5878 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.37% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.29% فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.41%، ونما قطاع النقل 1.58% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.77% و«أرامكس» 2.36% فيما انخفض «الخليج للملاحة» 0.86%.

ونزل قطاع العقارات 0.5% مع انخفاض «إعمار العقارية» 1.07% و«ديار» 1.13% و«الاتحاد العقارية» 0.75% فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 0.7%، وتراجع قطاع الاستثمار 1.13% بعد هبوط «دبي للاستثمار» 1.22% و«سوق دبي المالي» 0.9% و«شعاع كابيتال» 0.86%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 39.5 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش» 35.47 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 31.38 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 4.89%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.65%، واتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 10 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.53% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.68% و«أبوظبي الإسلامي» 0.62% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.16%، وصعد قطاع العقار 0.68% بعد نمو «الدار» 0.81% فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1.87%. وزاد قطاع الاتصالات 1.45% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.89% مع صعود «العالمية القابضة» 1.02% و«إشراق» 2.02% فيما هبط «الواحة كابيتال» 0.83%، ونما قطاع الطاقة 0.38% بفعل مكاسب «أدنوك للتوزيع» 0.47% و«طاقة» 0.72%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط جاذباً 266.7 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 193.3 مليون درهم، ثم «أغذية» 70.7 مليوناً. وحقق «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 4.55%، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.96%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 54.32 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 82.9 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 8.3 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 8.3 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 82.9 مليوناً.

إفصاحات

* حصلت شركة دبي للمرطبات على حكم قضائي من المحكمة الاتحادية العليا بعدم قبول الطعن المقدم من الهيئة الاتحادية للضرائب، وألزمت المحكمة هيئة الضرائب المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة لشركة دبي للمرطبات.

* أفصح بنك الإمارات للاستثمار عن القوائم المالية لعام 2020، حيث تم تسجيل خسائر 29.31 مليون درهم مقابل أرباح قيمتها 8.85 ملايين درهم في عام 2019.

* وافق مجلس إدارة شركة «أسمنت رأس الخيمة» على عقد اجتماع العمومية في 11 أبريل بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

* يعقد مجلس إدارة «دانة غاز» اجتماع مجلس إدارة في 21 مارس للنظر في مقترح بشأن بيع أسهم الخزينة في السوق.

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