تعزيز التعاون بين سوق أبوظبي العالمي وسلطة الشركات الإسرائيلية

المصدر: أبوظبي – البيان

وقعت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي اتفاقية تعاون مع أمانة سجل الشركات لدى سلطة الشركات الإسرائيلية، بهدف تسهيل الفرص التجارية بين السلطتين القضائيتين وتعزيز إجراءات التسجيل الخاصة بهما.

ووقع الاتفاقية ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل، وسيغال جولان عتير مسجلة الشركات في سلطة الشركات الإسرائيلية. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز شراكة وثيقة بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية، حيث ستتيح تبادل المعرفة المهنية وتعزيز التعاون المتبادل بين السلطتين، بما يعزز إجراءات التسجيل لدى الطرفين.

وقال ظاهر المهيري: يسعدنا في سوق أبوظبي العالمي التعاون مع سلطة الشركات الإسرائيلية. حيث سيسهم هذا التعاون في تعزيز المصالح المشتركة بين الجهتين. وإننا على ثقة من أن التعاون الجديد مع سلطة تسجيل الشركات سيؤدي إلى نتائج مثمرة للمؤسسات العاملة في كل من الإمارات وإسرائيل، وتعزز فرص الاستثمار القيمة في كلا الدولتين والمنطقة كافة.

وهذه الاتفاقية ما هي إلا دليل على جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة لتعزيز شبكة شراكاته الدولية، بما فيهم مع إسرائيل. وإن سلطة التسجيل بدورها، سوف تستمر في تعزيز التعاون ضمن القطاعات الواعدة كالتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال وضمن المجال التنظيمي بما يعزز النمو المتبادل.

وجاء توقيع الاتفاقية بين السلطتين في إطار الفهم المشترك لأهمية تعزيز التعاون بين الطرفين في ضوء حجم الأعمال الكبير المتوقع بين البلدين.

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