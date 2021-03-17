صفقة كبيرة مباشرة على «أورينت يو إن بي تكافل» بـ 77 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

شهد سوق دبي المالي، أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «أورينت يو إن بي تكافل»، بقيمة إجمالية 77 مليون درهم.

وبحسب بيانات السوق، تمت الصفقة على نحو 981.124 ألف سهم، بسعر 78.5 درهماً للسهم. وبموجب الصفقة، استحوذت شركة «أورينت للتأمين» على نحو 83.9% من شركة «أورينت يو إن بي تكافل»، بعد أن اشترت حصص كل من أبوظبي التجاري وشركة الوفاق للتمويل.

وفي بيان منفصل، أعلن بنك أبوظبي التجاري، بيع حصته البالغة 49% في شركة «أورينت يو إن بي تكافل» المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، لشركة «أورينت للتأمين».

وتاتي الصفقة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى التركيز على الأعمال المصرفية الرئيسية، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تأثير جوهري لهذه العملية على ربحيته.

ووافق «أبوظبي التجاري» في نوفمبر على بيع حصته البالغة 49% في «أورينت يو إن بي»، وحصته البالغة 20% في شركة «أورينت للتأمين التكافلي» لصالح شركة «أورينت للتأمين».

وقام بنك «الاتحاد الوطني»، قبل الاندماج في إطار «أبوظبي التجاري» بتأسيس شركة «أورينت يو إن بي تكافل»، بشراكة مع «أورينت».

وكان سوق دبي أطلق خدمة «الصفقات الكبيرة المباشرة» في مايو 2016، لتسهيل إنجاز الصفقات من هذا النوع على أسهم الشركات المدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً).

ووضع السوق شرطاً هو ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25%، ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على المؤشر العام ولا أعلى وأدنى سعر، تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

جلسة خاصة

يقوم سوق دبي بتنفيذ الصفقة الكبيرة المباشرة عبر نظام التداول، خلال جلسة خاصة، تمتد ما بين الساعة الثامنة وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، علماً بأن الحد الأدنى لعدد الأسهم المراد تداولها يجب ألا يقل عن 3% من رأسمال الشركة المدرجة، أو ألا تقل قيمة الصفقة عن 200 مليون درهم، في وقت الإعلان عن الصفقة المباشرة.

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