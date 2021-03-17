«العرب للطيران» تبحث الواقع الجديد للقطاع

المصدر: (رأس الخيمة- البيان)

أعلنت «قمة العرب للطيران 2021»، الحدث الرائد لقطاع الطيران في المنطقة، أمس، قائمة المتحدثين الرئيسين المشاركين في فعاليات نسختها الثامنة 21-22 مارس الجاري في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة.

وتحت شعار «قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد»، ستجمع القمة نخبة من الخبراء لمناقشة تأثير الجائحة وتداعياتها على قطاع الطيران، والسبل المثلى للتعافي استعداداً لمستقبل أكثر ازدهاراً. وتضم قائمة المتحدثين المتنامية عدداً من الرؤساء التنفيذيين والخبراء في قطاعي الطيران والسياحة ومجموعة من كبار المسؤولين في شركات الطيران وصناع السياسات وممثلين عن الشركات.

وستشهد القمة ورش عمل مكثفة لمناقشة قطاعي السياحة والطيران في منطقة الخليج العربي 21 مارس وتنطلق فعالياتها الرسمية 22 مارس، لمناقشة «قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد».

ومن بين المتحدثين: عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي؛ كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»؛ عادل العلي، الرئيس التنفيذي في «العربية للطيران»؛ راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ ميكائيل هواري، رئيس إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرهم.

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