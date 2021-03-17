«سيدات أعمال دبي» و«فيزا» يعزّزان دور المرأة التقني

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة «فيزا» العالمية، اتفاقية شراكة مع مجلس سيدات أعمال دبي للمشاركة في تنظيم المنتدى السنوي «المرأة في القطاع التقني».

ومع تنظيمه بأسلوب افتراضي للمرة الأولى، جمع المنتدى نخبة من روّاد القطاع الذين ناقشوا ما تحتاجه رائدات الأعمال لتمكين أعمالهن من الاستمرارية وتحقيق الازدهار ضمن المنظومة التقنية المتطورة التي تهيمن اليوم على سُبل مزاولة الأعمال.

تحوّل رقمي

واستعرض أوتو ويليامز، نائب الرئيس شراكات الشركات التكنولوجيا المالية والمشاريع لدى «فيزا» وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مستقبل المدفوعات والابتكار، ووفرة فرص المشاركة في خطط التحول الرقمي، ومختلف طرق التمويل والاستثمار المتاحة لرواد الأعمال.

واستعرضت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، التي تعتبر واحدة من أبرز النساء المؤثرات في مجال التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برامج الشراكة المختلفة والمسرعات التي يوفرها برنامج «فينتك هايف» والفرص التي يمنحها لرائدات الأعمال في سبيل الارتقاء بحياتهن المهنية ومساعدتهن على قيادة شركات تقنية جديدة.

واستعرضت الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي؛ دور الشراكات وفرص التوجيه والإرشاد التي توفرها كبرى شركات المدفوعات الرقمية مثل «فيزا» في الارتقاء بالأعمال والمساهمة في تكوين منظومة تقنية شاملة وأكثر تنوعاً.

فرص متساوية

وقال شهباز خان، مدير عام شركة «فيزا» في الإمارات: «لا يخفى على أحد أن رائدات الأعمال ما زلن يواجهن تحديات أكثر مقارنة بأقرانهن من رواد الأعمال، بما في ذلك الحصول على فرص متساوية للوصول إلى رأس المال والتمويل وإمكانية التواصل مع شبكات رواد الأعمال وشركات الاستشارات والتوجيه للحصول على الدعم.

لذلك، فإننا في Visa حريصون على معالجة هذا الخلل عبر البحث عن طرق تمكن الشركات المملوكة للنساء والموظفات في أماكن العمل وبالتالي تدفع باتجاه التنوع والشمول في جميع أنحاء العالم.

ويسرنا في هذا الإطار، الإعلان عن توسيع جهودنا في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال العمل مع شركاء يتقاسمون معنا ذات الرؤى على غرار مجلس سيدات أعمال دبي، حيث نسعى جاهدين إلى مساعدة مالكات الشركات التقنية الناشئة على تطوير رؤيتهن الريادية وتنميتها».

شراكة

أعلنت «فيزا» عن توقيع شراكة استراتيجية مع مجلس سيدات أعمال دبي مطلع هذا العام، تهدف إلى دعم رائدات الأعمال في دولة الإمارات. كما ستوفر الشركة الدعم لبرنامج التوجيه والإرشاد الرائد التابع للمجلس، حيث سيواصل 12 مستشاراً ومرشداً من «فيزا» تقديم الرؤى والمشورة والأفكار لرائدات الأعمال على مدار 5 شهور.

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