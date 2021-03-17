الموعد النهائي للمشاركة بـ«متطوعي إكسبو» 31 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي» أن الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة فيه سيكون 31 مارس الجاري، مجدِّداً دعوة المواطنين والمقيمين للمشاركة ليكونوا واجهة الإمارات أمام ضيوف الحدث الدولي ويساهموا في الترحيب بملايين الزوّار في أول «إكسبو» دولي في المنطقة.

وبعد الاستجابة الكبيرة التي حصدها برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي» بدعم من مجموعة اتصالات، شريك البرنامج من فئة شريك أول رسمي، تلقى الحدث العالمي بالفعل أكثر من 160 ألف طلب لإبداء الاهتمام، متجاوزاً هدفه الأولي، وهو 100 ألف طلب.

وسوف يستعين المعرض الضخم بـ30 ألف متطوّع ليكونوا واجهة «إكسبو 2020 دبي» ويساعدوا في تعريف العالم أجمع بالثقافة والقيم والتقاليد الإماراتية.

تجربة العمر

وقالت عبير الحوسني، مدير إدارة، برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»: «بوصفه أول «إكسبو» دولي يقام في العالم العربي، فإن «إكسبو 2020 دبي» يعد بأن يكون تجربة العمر بالنسبة للجميع. سيكون المتطوعون في قلب الحدث، حيث سيكتسبون مهارات ستبقى معهم مدى الحياة، ويتعرفون إلى زوار ومشاركين ورجال أعمال ورواد مشروعات من مختلف أنحاء العالم ويبنون العلاقات معهم.

وأضافت أننا سعداء بالاستجابة والالتزام الهائلَين من المجتمع الإماراتي، الذي وقف بجانبنا على امتداد هذه المسيرة. وأدعو كل من لم يقدم طلبه بعد إلى اغتنام فرصته قبل إغلاق باب التقديم في 31 مارس الجاري، للمساهمة في إرث «إكسبو» التطوعي، الذي يقوم على روح التطوع المتجذِّرة في الإمارات.

قيم تعايش

وقال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»: نفتخر بشراكتنا مع برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 الذي يشهد استجابة واسعة النطاق من المجتمع الإماراتي للمشاركة في الحدث الدولي الأضخم في العالم العربي، حيث سيكون للمتطوعين دور بارز في تعريف زوّار إكسبو من أنحاء العالم بالعادات والتقاليد والقيم الإماراتية.

ويتماشى هذا البرنامج مع شعار الشركة «معاً» الذي يجسد أهمية التقنية في سبل التواصل وإثراء حياة الأفراد، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الإمارات الرامية لتعزيز قيم التعايش والعمل التطوعي والعطاء.

وصُمم برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 مع مراعاة التنوع والمرونة، وهو يرحب بمشاركة كل من هم فوق سن 18، بصرف النظر عن جنسيتهم أو مستواهم التعليمي، طالما أنهم يجيدون اللغة الإنجليزية ويمتلكون مهارات اتصال عالية والقدرة على التطوع لـ10 مناوبات.

دراسة الطلبات

بعد الموعد النهائي، سيواصل إكسبو 2020 دراسة الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية لاختيار فريق متميز من المتطوعين، الذين سيمرون بعد ذلك بسلسلة من البرامج والأنشطة الرامية إلى إعدادهم لتنفيذ مهامهم.

وكان متطوعون كُثُر قدموا الدعم بالفعل في العديد من الفعاليات البارزة على امتداد المسيرة إلى إكسبو 2020، الذي سيفتح أبوابه في أول أكتوبر 2021، بما في ذلك احتفالات العد التنازلي والعرض الأول لأجنحة إكسبو 2020، المقام حالياً، ومجموعة من أنشطة التفاعل المجتمعي.

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