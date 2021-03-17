808 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 808 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 191 مبايعة بقيمة 510.19 ملايين درهم، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 132.27 مليون درهم و176 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 377.91 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم، تلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في الحبيه السادسة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي 24 مبايعة بقيمة 73 مليوناً وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيل 12 مبايعة بـ 8 ملايين درهم.

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