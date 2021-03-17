تسليم مشروع «بن غاطي أفينيو» في الربع الأول 2022

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بن غاطي للتطوير» عن تسليم المرحلة الثانية من مشروع «بن غاطي أفينيو» قبل موعده بنحو عام من المهلة المحددة للمشروع، في إنجاز يحسب لصالح الشركة وقدرتها على التنفيذ والتزامها الكبير بمواعيد التسليم واستكمالاً لالتزامها أمام عملائها في تقديم أفضل الخدمات.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي للشركة: يسعدنا الإعلان عن الموعد المبكر لتسليم المرحلة الثانية لأحدث مشاريعنا في دبي حيث كان مقرراً الانتهاء منه وتسليمه أواخر 2022، لكن نظراً لنسب الإنجاز على أرض الواقع تقرر تسليمه في الربع الأول 2022.

وأضاف: يعتبر التسليم المبكر إنجازاً إضافياً للشركة وقدرتها على التنفيذ والتزامها بمواعيد التسليم المحددة.

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