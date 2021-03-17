غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع تونس

المصدر: (عجمان - البيان)

استقبل عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، شهير دجبي القنصل العام للجمهورية التونسية في دبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري ورصد الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

وأكد المويجعي عمق العلاقات بين الإمارات وتونس، موضحاً أن عجمان حريصة على زيادة تعاونها الاقتصادي وتبادلها التجاري مع دول العام بشكل عام والدول العربية بصفة خاصة. كما أكد أهمية اللقاء المشترك للاستفادة من الخبرات المتاحة وبحث الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والصحية والتعليمية والبنية التحتية والزراعية وغيرها.

واستعرضت غرفة عجمان أبرز المقومات الاقتصادية في الإمارة وجهود الجهات الحكومة في توفير مناخ اقتصادي جاذب يتسم.

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