«دبي للمشاريع الناشئة» تختتم المرحلة الأولى من «الشريك المؤسس»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بنجاح المرحلة الأولى من الدورة الثانية من برنامجها «الشريك المؤسس».

وذلك مع اختيار 11 من أصحاب المشاريع الناشئة لمساعدتهم على العثور على الشريك المؤسس المناسب لشركتهم أو مشروعهم التجاري. يأتي ذلك في إطار الجهود لتقديم أفضل الخدمات لمجتمع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في دبي ومساعدتهم على النجاح في عالم الأعمال والوصول إلى مختلف أنحاء العالم.

يهدف برنامج «الشريك المؤسس»، وهو مبادرة نوعية من غرفة دبي لتسهيل ممارسة الأعمال، الأول من نوعه في المنطقة، إلى مساعدة أصحاب المشاريع الناشئة في الدولة للبحث عن شريك مؤسس لمشروعهم التجاري، ومساعدتهم على الحصول على كفاءات لتطوير أعمالهم، وإتاحة المجال للشركاء المؤسسين الطموحين ليصبحوا من أصحاب الأعمال.

وتلقت «دبي للمشاريع الناشئة» مع إقفال باب التقديم للمرحلة الأولى من البرنامج أكثر من 60 طلباً ومشاركاً من مختلف أنحاء العالم وتشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وكندا والهند والبرازيل وروسيا، حيث جرى اختيار 11 من أصحاب المشاريع الناشئة، أكثر من نصفهم من النساء، لمساعدتهم في العثور على الشريك المؤسس المناسب لشركتهم أو مشروعهم التجاري.

قائمة

وتشمل قائمة الشركات الناشئة التي تم اختيارها للمشاركة في المرحلة الثانية من البرنامج: «مينا سبيكرز» وهي منصة رقمية تجمع نخبة من المتحدثين في الشرق الأوسط، و«قيقثري» وهي منصة رقمية تربط بين الخبراء المحترفين مع أصحاب الأعمال الذين يبحثون عن الخبرات والمهارات.

و«هامبلز» وهي منصة لأخذ العينات الرقمية مباشرة إلى المستهلك بهدف استكشاف المنتج، ومنصة «حكاياتي» لكتب الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، ومنصة «فارما جلوبال» المخصصة للأطباء والصيادلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و«بارفيوميري» وهي منصة رقمية لتجارة العطور، و«فيوقو» المتخصصون في بناء تقنيات الإنتاج الافتراضية.

و«نيوتريكال» وهي شركة ناشئة تعمل في مجال تكنولوجيا الغذاء، ومنصة «ستوريكالي» لإنشاء كتب مخصصة وشخصية للأطفال، ومنصة «برايدبوكس» وهي عبارة عن صالون متنقل لتضفير الشعر، وتطبيق «بيليف نيوتريشن» وهو عبارة عن برنامج تدريبي حول الرفاهية ونمط الحياة يهدف إلى مساعدة الناس على عيش حياة صحية وسعيدة وأكثر ثقة.

نجاح

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي، في اجتماع عن بعد، أهمية برنامج «الشريك المؤسس» الذي حقق نجاحاً باهراً خلال دورته الأولى في 2019، مشيرةً إلى أن «دبي للمشاريع الناشئة» تلقت العام الماضي العديد من الطلبات من مجتمع المشاريع الناشئة في دبي لمساعدتهم في العثور على الشريك المؤسس المناسب.

استراتيجية

تدعم «دبي للمشاريع الناشئة» استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى تمكين رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الغرفة في عام 2015، استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي. كما أن هناك العديد من البرامج والموارد والخدمات ذات القيمة المضافة في دبي والتي تم تصميمها خصيصاً لدعم نمو الشركات الناشئة وتعريفها بالفرص التجارية الجديدة.

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